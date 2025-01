Tyson Fury befejezte – Sokan kételkednek a Cigánykirály szavaiban

Sporttörténelmi profi ökölvívógálát rendeztek tavaly december 21-én Rijádban, ahol ismételten összecsapott egymással a jelenkor két legjobb nehézsúlyú bokszolója, a WBO, WBC, WBA és IBO nehézsúlyú világbajnoka, Olekszandr Uszik (23-0, 14 KO) és a brit Tyson Fury (34-2-1, 24 KO). A találkozó nagy izgalmakat és újabb, egyértelmű Uszik-győzelmet hozott, ráadásul a sportág történetében először pontozó mesterséges intelligencia 118-112-re látta jobbnak a WBO, WBC, WBA és IBO nehézsúlyú világbajnokát, Olekszandr Uszikot. Ugyanakkor a brit óriás a veresége ellenére hihetetlen népszerű lett a királykategóriás bunyósok körében, hiszen azonnal bejelentkezett lehetséges ellenfélnek a visszatérésre készülő, 49 éves Volodimir Klicsko, valamint a brit Anthony Joshua is.

Úgy tűnik, Fury számára nagyon sok volt, hogy Uszik tavaly kétszer is legyőzte. Fotó: Andrew Couldridge

A decemberi, második Uszik-meccset követően csalódottan nyilatkozott, míg a jövőbeni terveiről annyit árult el, hogy most hazamegy és a családjával karácsonyozik. Tizenkét hetet volt távol otthonról a felkészülés miatt, most szeretne sok mindent bepótolni feleségével és a gyermekeivel. Arról, hogy visszatér-e a ringbe, csak annyit mondott: „Majd meglátjuk, mit hoz a jövő.”

A Cigánykirály megint visszavonul?

Úgy tűnik, a Cigánykirály döntött, és a közösségi oldalán immár másodszor jelentette be, hogy vége, visszavonul. Először 2022-ben közölte, hogy nincs tovább, miután kiütötte Dillian Whyte-ot, ám mégis volt az a pénz, amiért már hat hónap múlva jelezte, újra aktív. Most is úgy vonul vissza, hogy nyitva hagyja azt a bizonyos kiskaput.

– Üdv mindenkinek, rövidre fogom fogni a dolgot. Szeretném bejelenteni, hogy visszavonulok a boksztól, ez egy igazi élmény volt, minden egyes percét imádtam, és ezzel fejezem be; Dick Turpin maszkot viselt – olvasható Fury bejelentése az Instagramon. Hogy mi az a bizonyos kiskapu? Nos, Fury vélhetően nem véletlenül mondta azt, hogy „Dick Turpin maszkot viselt”, ugyanis ezt a kifejezést azokra használják, akik mondandójukkal szándékosan félrevezetnek másokat, hogy valamit elérjenek ezzel.

A bejelentés komolyságában éppen ezért sokan kételkednek. Ugyanis,

ha Fury tényleg visszavonul, akkor lőttek a vélhetően rekordbevétellel kecsegtető brit ringháborúnak, a legjobban várt Joshua–Fury-csatának.

A tavaly szeptemberben súlyos kiütéses vereséget szenvedő Joshua a múlt szombaton a Ring Magazine díjátadóján azt mondta, hogy a Fury elleni harcnak ebben az évben meg kell történnie. Joshua menedzsere a BBC-nek nyilatkozva megkérdőjelezte Fury bejelentésének igazságtartamát.

Ha Fury tényleg visszavonul, elmarad a legnagyobb brit ringháború Joshua ellen. Fotó: Richard Heathcote/Getty Images

– Már-már ott voltunk a megegyezés kapujában. Ám ha ez tényleg a vége, akkor gratulálunk Fury nagyszerű karrierjéhez. Ennek a generációnak ő volt az egyik legjobbja, rengeteg pénzt keresett, ám ha kihunyt a láng, akkor tényleg itt az ideje a visszavonulásnak. Ám nem véletlen, hogy sokan blöffnek tartják a bejelentését, késznek kell állnia a legnagyobb harchoz, amit a Wembley-ben vívhatna – állította Hearn.