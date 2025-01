Amióta másodszor is kikapott Usziktól, mindenki Fury ellen akar bokszolni

December 21-én Rijádban másodszor is egymásnak feszült a WBO, WBC, WBA és IBO nehézsúlyú világbajnoka, Olekszandr Uszik (23-0, 14 KO) és a korábbi WBC-világelső Tyson Fury (34-2-1, 24 KO). Az első, májusi meccset az ukrán nyerte megosztott pontozással egy elképesztően izgalmas és látványos, 12 menetes csatát követően. Amikor kiderült, hogy a gigászok újra összecsapnak, az egész világon ezt a meccset várták a bokszrajongók. A pontozók ezúttal egységesen látták a találkozót – a meccs előtt sokakban volt félelem, hogy Fury kap egy kis segítséget –, és mindhárman 116-112 arányban a regnáló világbajnokot látták jobbnak, így Uszik maradt a WBO, WBC, WBA és IBO nehézsúlyú világbajnoka. Ráadásul a sportág történetében először pontozó mesterséges intelligencia még ennél is nagyobb ukrán győzelmet „látott” a ringben, ugyanis 118-112-re Uszikot hirdette ki győztesnek.

A meccset követően csalódottan nyilatkozott, míg a jövőbeni terveiről annyit árult el, hogy most hazamegy és a családjával karácsonyozik. Tizenkét hetet volt távol otthonról a felkészülés miatt, most szeretne sok mindent bepótolni feleségével és a gyermekeivel. Arról, hogy visszatér-e a ringbe, csak annyit mondott: „Majd meglátjuk, mit hoz a jövő.”

Miután másodszor is kikapott Olekszandr Usziktól, nagyon népszerű lett Fury a nehézsúlyú bokszolók közöt Fotó: Andrew Couldridge/Reuters

Nos, a jövő igencsak csábító lehet, ugyanis az Usziktól elszenvedett második vereségét követően hirtelen nagyon népszerű lett, mindenki őt akarja ellenfélnek. Elsőként azonnal bejelentkezett a márciusban, Rijádban a cirkáló- és a hídsúlyban is világbajnoki címig jutó, a királykategóriában egy 134 másodperces KO-val bemutatkozó brit Lawrence Okolie (21-1, 16 KO) ellen visszatérő Volodimir Klicsko (64-5, 53 KO). A 49 éves ukrán ugyanis a Fury elleni, 2015-ös vereség óta szeretné behajtani ellenfelén az akkori szerződésükbe foglalt visszavágót, amit nem akárki szeretne tető alá hozni.

– Arról álmodom, hogy lehetőséget adok az ifjabb Klicskónak, hogy ő legyen minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka. Ehhez azonban egy meccset nyernie kéne, aztán jöhetne Fury, és végre összejöhetne kettejük nagy visszavágója – számolt be vágyairól Turki Alalshikh.

A korábbi egyesített nehézsúlyú világbajnok egykori promotere és barátja, Tom Loeffler szerint hatalmas érdeklődés mutatkozna a Fury–Klicsko-visszavágóra, ráadásul az ukrán a szakember elmondása szerint óriási formában van.

– Volodimir soha nem kapta meg az esélyt arra, hogy visszavághasson Furynak, pedig ezt szerződésben garantálták neki, szóval szerintem ez mindenképpen felkeltené az érdeklődését. Tudom, hogy mindig is szerette volna azt a visszavágót… Szóval úgy gondolom, hogy ez most érdekelné őt, ráadásul Turki határozottan bátorítja Volodimirt – tette hozzá a volt promoter.

Persze nem Mr. Vasököl az egyetlen, aki hirtelen Fury ellen szeretne ringbe lépni. Anthony Joshua is kiállna idén a Cigánykirállyal, és ha kettejük régen várt csatája összejönne, akkor vélhetően a bejelentést követő percekben elfogyna az összes jegy a Wembley nézőterére. Joshua a SkySportsnak elmondta, mindketten megjárták a poklot – Joshuát és Furyt is kétszer verte pontozással Uszik –, és a nagy brit rangadónak, amelyet évek óta várnak a sportág rajongói, 2025-ben létre kell jönnie.

Ha összejönne a brit ringháború Joshua és Fury között, megint megtelne a Wembley Fotó: Richard Heathcote/Getty Images

– Rengeteg bunyóban volt már részem, de a Fury elleni összecsapásnak 2025-ben kell megtörténni. Az idő a legfontosabb. Most nem állhatok meg, tovább kell mennem, amíg el nem érem a célomat. Ha 2024-re visszatekintek, úgy gondolom, hogy többet is tehettem volna, és 2025-ben van még egy esélyem, hogy újra jobb legyek – szögezte le Joshua.

Eddie Hearn, Joshua promótere a Sky Sportsnak nyilatkozva azt mondta, miután Fury vereséget szenvedett Uszik ellen december 21-én, a két britnek nincs más esélye a visszatérésre, mint az egymás elleni bunyó. Ám ő megnevezte a másik ellenfelet is, akivel Joshua idén összecsapna.

– Két meccs jöhet idén szóba, amiért Joshuának érdemes ringbe lépnie. Az egyik Fury ellen a Wembley-ben, ami az elmúlt évtizedek legjobban várt brit háziütközete lenne. Most még hatalmasat szólna annak ellenére, hogy mindketten elveszítették az utolsó meccsüket, és már a pályafutásuk vége felé járnak. A másik a Dubois elleni visszavágó, aminek Rijádban létre kell jönnie – vélekedett Edde Hearn.

Fury a szakértők szerint egyedül Joshua miatt térne vissza

A talkSPORT bokszszakértői, Gareth A Davies és Spencer Oliver egyetértenek abban, hogy Fury számára az egyetlen ellenfél, aki ellen még ringbe lépne, az nem más, mint Joshua.

– Nincs többé mit elérnie, hiszen kétszeres nehézsúlyú világbajnok volt, remek ökölvívó. Ugyanakkor az még őt is visszahozná a ringbe, hogy Joshuával harcoljon, hiszen pontosan tudja, ezt a csatát minden brit szeretné. Ugyanakkor más miatt vélhetően nem térne vissza a ringbe – állította Spencer Oliver.