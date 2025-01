Robbie Keane tudja, mivel lehet bevonzani a Ferencváros szurkolóit + videó

Váratlanul érte a közvéleményt, amikor az FTC szilveszterkor közölte, hogy a feladatát nyár óta ellátó vezetőedző, Pascal Jansen távozik, miután kivásárolták a szerződéséből. Jansent azóta be is jelentette új klubja, a New York City FC, és az Európa-liga alapszakaszának januári folytatására készülő Ferencváros sem maradt edző nélkül, hétfőn ugyanis kiderült, hogy a 44 éves Robbie Keane készíti fel az együttest a továbbiakban.

Izgalmas futballt kell mutatni

Az 1997 és 2018 között tartó pályafutása során játékosként az Internazionale, a Tottenham és a Liverpool színeiben is szerepelt, vezetőedzőként korábban az izraeli Maccabi Tel-Avivot irányító Keane vasárnap este érkezett meg Budapestre, hétfőn mutatták be, kedden pedig máris utazik Spanyolországba, ahol a Ferencváros edzőtáborozik. Az új Fradi-edző a Groupama Arénával is megismerkedett már, ott nyilatkozott a FradiMédiának.

– Tudsz a szurkolóknak tetsző, izgalmas, energikus focit játszani? Ez az az út, amit szeretnék járni, hogy a szurkolók élvezzék a csapatom játékát. Fontos, hogy a játékosok megértsék, nem elég egy-két meccset nyerni, minden mérkőzésen győzni kell. Bárki ellen is játszunk, izgalmas futballt kell mutatnunk – mondta első magyarországi interjújában Robbie Keane.

– Be kell vonzanunk az embereket, ehhez jó játékkal kell előrukkolnunk. Természetesen tudom, mit akarok elérni, hiszen mindenki győzni akar, de előbb meg kell ismernem a játékosokat és a mentalitásukat.

A Ferencváros a tervek szerint január 15-ig edzőtáborozik Spanyolországban, ezt követően az idén először január 23-án játszik tétmérkőzést, akkor az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában a német Eintracht Frankfurt vendége lesz.