Mucha, Pölöskei és Csank elmondta, mit gondol Robbie Keane érkezéséről

A Ferencváros hivatalosan is bejelentette: január 6-tól az ír Robbie Keane a Ferencváros új vezetőedzője. A korábbi 146-szoros ír válogatott csatár a tavalyi év utolsó napjaiban váratlanul távozó Pascal Jansen helyét veszi át, és a Magyar Nemzet arra volt kíváncsi, hogy mit szólnak a választáshoz a Fradi egykori kiválóságai. Mucha József 1976-ban és 1981-ben is bajnoki címet ünnepelhetett a Ferencváros játékosaként, amelynek edzője is volt. Vérbeli fradista, mert miután 19 évesen, 1970-ben a Fradiba igazolt, itthon nem lépett pályára más csapatban.

Fotó: Kurucz Árpád

– Nagy megtiszteltetés, hogy a futball világának ilyen nagy nevű tagja a Ferencvárost választotta. Éppen a róla írt cikkeket olvasom, és nagyon tetszik az edzői hitvallása, azaz nem a statisztikák szerelmese, őt elsősorban az eredmények érdeklik. Szerintem a Ferencváros tekintélyét bizonyítja, hogy itt folytatja az edzői pályafutását, remélem, meg tudja majd valósítani a terveit. A szó jó értelmében a Fradi remek ugródeszka lehet a számára. Kissé meglepett egyébként Pascal Jansen távozása, ugyanakkor az tény, hogy a bajnoki meccseken mutatott játék nem volt túl biztató. Szurkolok Robbie Keane-nek, tudom, a klub már tavaly is megkörnyékezte, a kapcsolat tehát nem új, a szerződtetése pedig átgondolt folyamat vége.

Pölöskei Gábor szerint Robbie Keane jó választás

Pölöskei Gábor 1981 és 1987 között csaknem száz bajnoki mérkőzésen viselte a Ferencváros mezét, majd Garami József pályaedzőjeként is dolgozott a klubnál.

– Robbie Keane óriási név, hatalmas futballmúlttal, és abba sem lehet belekötni, amit edzőként tudunk róla. Kubatov Gábor többször is elmondta, hogy nagy név kell a kispadra, amivel egyetértek, és az ír szakember jó választás lehet. Ha ismert és tekintélyes ember ül egy klub kispadján, akkor könnyebb neves futballistákat is igazolni, remélem, a Fradi számára ezen a téren is gyümölcsöző lesz ez a választás. A többit eldönti az idő, remélem, ő tovább marad fél-egy évnél, szükség lenne a csapat mellett az állandóságra.

Csank János a kétezres évek elején ült a Ferencváros kispadján, 2001-ben bajnokságot is nyert vele, majd később a másodosztályban is irányította a csapatot.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

– Érdekes, hogy csatárokból jóval kevesebb lesz edző, mint a többi posztról, Robbie Keane ezen a téren éppen a kevesebbek közé tartozik. Futballistának remek volt, kedveltem a játékát, látszott rajta, hogy kemény gyerek. Kíváncsi vagyok, hogyan és milyen gyorsan tud beilleszkedni, a dolgát nyilván megkönnyíti, hogy zömmel nem magyar játékosokkal kell dolgoznia. Edzőként csak annyit tudok róla, ami a különböző oldalakon olvasható, és szurkolok neki, hogy sikeres legyen Magyarországon.