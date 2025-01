Schäfer András is üzent, ugyanazt az utat választotta, mint Kerkez Milos

Schäfer András bizonyította: nem kell miatta aggódni. Az Union Berlin magyar középpályása az edzőváltás után az első két meccset csak a kispadról figyelte. A két vereség után Steffen Baumgart változtatott, vasárnap Schäfer a kezdőben kapott helyet, az Union Berlin pedig 2-1-re nyert a Mainz ellen.

Schäfer András az őt üldöző Amirivel szemben nem szerzett gólt, viszont az Union Berlin magyar játékosa végre ismét győzelmet ünnepelhetett (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Andreas Gora)

Az Union klubhonlapjának tudósítása alapján Schäfer energikus játékkal tért vissza a csapatba, a Mainz játékosai pedig faragták rendesen a magyar középpályást. Schäfer hetvenkét percet játszott, mire lecserélte Baumgart, addigra már rég kialakult a 2-1-es végeredmény.

Mit üzent Schäfer András?

A találkozó után a modern kornak megfelelően Schäfer András is az Instagramon üzent, akárcsak egy nappal korábban válogatottbeli csapattársa, Kerkez Milos.

A türelem kifizetődik. Zsebben a 3 pont.

Schäfer üzenetét két szempontból is lehet értelmezni. Egyéni szempontból is fontos volt, hogy ne ragadjon hosszabb távon is a kispadon az új edzőnél.

S az Union Berlinnek is nagyon kellett már a győzelem, ugyanis három pontot legutóbb október 20-án ünnepelhetett a fővárosi csapat.