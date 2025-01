Milliók nézik a videót, mit művelt a Milan vezetőedzője Rijádban + videó

A Serie A tabelláján az Internazionale a harmadik helyen áll a 17 meccsen szerzett 40 pontjával, a Milan a 27 pontjával a nyolcadik, ez hűen tükrözte is az esélyeket a hétfői meccs előtt. A gyengén muzsikáló Milan a közelmúltban edzőt is váltott, a portugál Paulo Fonseca helyére honfitársa, Sergio Conceicao érkezett, aki hétfőn másodszor ült a piros-feketék kispadján. A debütálása jól sült el, csapata az Olasz Szuperkupa elődöntőjében, már Rijádban 0-1-ről fordítva 2-1-re győzött a Juventus ellen, de a döntőben az Inter a második félidő elején már 2-0-ra vezetett ellene. A Milan azonban ezen a meccsen is fordított, 3-2-re nyert, a győztes gólját Tammy Abraham a 94. percben szerezte meg.

Nagy győzelmet aratott a Milan, Sergio Conceicao szenzációsan debütált Fotó: Anadolu via AFP