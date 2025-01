Bemutatták a Liverpool első téli igazolását, aki a Bayern München csapatától érkezett + videó

Amíg a Premier League-ben Szoboszlai Dominikék a listavezetők, a Liverpool női csapata a maga frontján, a Szuperligában csak a nyolcadik (a dobogón a Chelsea, a Manchester City és az Arsenal áll), és ennél jobb eredményt szeretne a vezetés, ezért érkezett Sam Kerr is. Aki 2016 és 2019 között négy skót Premier League-címet nyert a Glasgow Cityvel, majd 2022-ben újabb bajnoki címet szerzett a Rangersszel. Sam Kerr tavaly a Bayern München csapatával a női Bundesligában is bajnok lett, de az ősszel nem számított a kezdőcsapat tagjának, ezért is költözhetett most Liverpoolba.

A Liverpool női csapata már erősített. Forrás: X/Liverpool FC Women