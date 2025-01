Sallai körül nagy a találgatás, a török média szerint meglepőt húz a Galatasaray

A bajnokságban a Galatasaray 17 meccsen szerzett 47 pontjával (15 győzelem, 2 döntetlen) áll az élen, nyolc pont az előnye a Fenerbahce előtt. Mai ellenfele a kupában, az ugyancsak isztambuli Basaksehir a tabellán a hetedik 26 ponttal, és érdekesség, hogy a két csapat vasárnap a bajnokságban is találkozik, de akkor a Basaksehir stadionjában. A Galatasaray a bajnokságban múlt szombaton otthon 2-1-re nyert a Göztepe ellen, Sallai Roland a 74. percben csereként állt be a már 37 éves belga Dries Mertens helyére. Sajnos meg is sérült, a bal térdéhez kapott, és a hétfői edzésen kötést viselt. A mai kupameccsen azonban a hírek szerint kezdeni fog.

Sallai Roland akcióban a Galatasaray csapatában a Göztepe ellen (Fotó: AFP)

Galatasaray'ın Başakşehir maçında muhtemel 11'i (TRT Spor) pic.twitter.com/84aREkpuur — Winner Galatasaray (@winner_gsaray_) January 8, 2025

Sallai Roland egymás után hét meccsen volt kezdő a Galatasaray csapatában, mind a hét mérkőzésen végig a pályán volt, de december 22-én a Kayserispor elleni találkozót ki kellett hagynia az összegyűlt sárga lapjai miatt. Azt az összecsapást a Galata idegenben 5-1-re nyerte meg.

A Galatasaray az Európa-ligában az alapszakaszban a hatodik helyen áll, s ebben a sorozatban Sallai nem léphetett pályára; amikor tavaly megérkezett, már le kellett adni a nevezési listát. Ám az alapszakasz után ezen a listán lehet változtatni. Okan Buruk vezetőedző a múlt hét végén erre utalt is, megjegyezve, nem lesz könnyű döntenie, mert csak három új játékost nevezhet be. A tréner Sallai nevét külön megemlítette, akit bevethet az egyenes kieséses szakaszra, de azt nem mondta ki, hogy biztosan ő lesz az egyik.

Sallai mellett szól, hogy több poszton is bevethető

A Galatasaray keretében más később érkezett játékos is hasonló helyzetben van, mint Sallai. A csapathoz pedig még új játékosok is érkezhetnek a téli átigazolási szezonban – no persze természetesen távozhatnak is. S mivel csak három új játékost lehet benevezni az Európa-ligára, a török médiában is nagy a találgatás, hogy kik kapnak lehetőséget. Sallai Roland eddig csak egy gólt szerzett, ugyanakkor több poszton is megállta a helyét, és a török sajtó információi szerint leginkább az szól mellette, hogy amikor kellett, még jobbhátvédként is kiválóan teljesített. A Milliyet szerint Sallai Roland Okan Buruk vezetőedző „meglepetés tervében” szerepel. Bár a Galatának szüksége lenne egy jobbhátvédre, Buruk úgy döntött, hogy a télen nem igazolnak erre a posztra, mert Sallai megoldja a gondokat, az Európa-ligában is.