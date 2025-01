Kiderül, mennyit ér Szoboszlai neve, ami most magyar kórházat segíthet

Nyolcadik alkalommal rendezi meg az Emberek Egészségéért Alapítvány a Szent Pantaleon jótékonysági bált, amelynek célja egy új mammográfiai szűrőberendezés megvásárlása a dunaújvárosi kórház részére, és ennek érdekében Szoboszlai Dominik aláírt válogatott mezét is árverésre bocsájtják – számolt be róla Duol.hu.

Szoboszlai Dominik meze sokat ér. Fotó: Csudai Sándor

A jótékonysági árverésen Szoboszlai meze mellett a 88-szoros válogatott Nagy Ádám mezére is lehet ajánlatot tenni, valamint egy harmadik mezre is, amelyet a magyar válogatott tagjai írtak alá. A mammográfiás műszer ára nagyjából hatvanmillió forint, amihez kezdésként hárommilliót szeretnének a szervezők gyűjteni a bálon, aztán további kampányokkal és állami támogatással egy éven belül beszereznék az eszközt. Ez azért is lenne fontos, mert a melldaganat időben történő felfedezése életeket menthet.

Mennyit ér Szoboszlai Dominik meze?

Korábban Szoboszlai mezéért már fizettek több mint egymillió forintot egy jótékonysági árverésen. Ez tavaly szeptemberben történt, amikor a Bátor Tábor Alapítvány karitatív rendezvényén háromezer eurót (kb. 1,2 millió forint) adtak a válogatott csapatkapitányának aláírt mezéért.

Azóta Szoboszlai ázsiója még feljebb szökött, hiszen a Premier League-ben éllovas és a Bajnokok Ligája alapszakaszát is megnyerő Liverpool egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát a jelenlegi idényben, akiről Arne Slot vezetőedző is nagy szavakkal beszél.