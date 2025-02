Csercseszov elárulta, hogyan került vasárnap a Ferencváros mérkőzésére Felcsútra

Sztanyiszlav Csercseszov elmondása szerint pénteken döntötte el, hogy a helyszínen tekinti meg az NB I ranagdóját. A moszkvai lakásában éppen a magyar bajnokság hétvégi programját nézegette, amikor meglátta, hogy a Fradi a Puskás Akadémia otthonában játszik, és tíz perc múlva már meg is volt a repülőjegye. A feleségével egyébként is azt tervezték, hogy elutaznak Innsbruckba, ahol házuk van, így útba ejtették Magyarországot.

Csercseszov itt még a Ferencváros vezetőedzőjeként Fotó: Mirkó István

Csercseszov elmondta, a vasárnapi meccsen nem volt elégedett a Fradi játékával. – Öt perc után mondtam a mellettem ülőknek, sajnos a Fradi ezen a napon nem győz… Nem láttam a játékosokban azt a tüzet, ami elengedhetetlen az ilyen rangadón. Persze senkit sem szeretnék kritizálni, ha valaki, én is jól tudom, hogy a Puskás Akadémia ellen mennyire nehéz játszani. Ezúttal Fradi-szurkolóként voltam ott a lelátón, nem tehettem mást, drukkoltam a csapatnak – fogalmazott Csercseszov.

Sztanyiszlav Csercseszov újra találkozott Kubatov Gáborral

Az orosz szakember 2021 és 2023 között irányította a Fradit, amellyel 2022-ben és 2023-ban is bajnok lett, 2022-ben pedig a Magyar Kupát is megnyerte. 2023. július 19-én azonban a csapat a BL-selejező első körében hazai pályán 3-0-ra kikapott a feröeri Klaksvík csapatától, és 3-0-s összesítéssel kiesett, a klubvezetés pedig azonnal menesztette Csercseszovot. Aki most újra találkozott Kubatov Gábor elnökkel is.

– Odajött hozzám. Köszöntünk, és átöleltük egymást. Az is jólesett, hogy amikor a stadion teraszán álltam és néztem a bemelegítést, a Fradi szakmai stábjából a volt kollégák mosolyogva integettek. Azonban egyetlen szót sem ejtettünk az elválás okairól. Nem kérdeztem, az elnök annak idején így döntött, én pedig elfogadtam.