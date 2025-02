Kőkemény üzenet a német futballszövetségnek, nekiestek a DFB-nek + videó

Ritkán írunk a német harmadosztály eseményeiről, de most nem lehet elmenni szó nélkül a Dynamo Dresden–Erzgebirge Aue meccs mellett, amely a legnagyobb német sportmédiumokban is nagy sztori most. A Bild és a Kicker is lelkesen számol be arról, hogy 31 858 szurkoló látogatott ki a meccsre, ami szezonrekord, és valóban lenyűgöző egy harmadosztályú mérkőzésen még Németországban is.

Sokkal kisebb hangsúly esik a német médiában arra, ami a találkozó hetedik percében történt. Ekkor a Dynamo Dresden szurkolói egy óriási, DFB-ellenes molinót jelenítettek meg, amelyen a német futballszövetség logóját pirossal áthúzták. A látványra is kőkemény üzenetet nem kevésbé ütős szavakkal is kiegészítették:

„125 év inkompetencia a szurkolói kultúrában, azonnal töröljék el a büntetéseket” – üzenték az ultrák a DFB-nek.

Az akció apropója az lehetett, hogy a német futballszövetség január 28-án ünnepelte fennállása 125. évfordulóját.

A Dynamo Dresden egyre több borsot törhet a DFB orra alá

Maga a meccs egyébként 2-1-es Dynamo-győzelmet hozott, nem kis izgalmak árán. A hazaiak már a második percben vezettek, ám az Aue a 13. percben kiegyenlített. Ezután sokáig ikszre állt a csata, végül a Dresden a 63. percben szerezte meg a győztes gólt, aminek köszönhetően beérte pontszámban az éllovas Energie Cottbust, és a második, feljutóhelyen áll.

A drezdaiak 2022 után juthatnak vissza a Bundesliga II-be, ahol még messzebbre érhet a hangjuk. Ennek Németországban nem mindenki örül, az egykori keletnémet élcsapat ultrái ugyanis keményvonalasnak számítanak. Nem a mostani az első eset, hogy így nekimentek a DFB-nek, emlékezetes volt, amikor tavaly transzellenes molinóval jelentkeztek.