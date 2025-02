Ötszáz fanatikus drukker előtt vív élet-halál harcot a Honvéd az NB II-ben

Először is érdemes néhány tényt rögzíteni a vasárnap 15 órakor kezdődő NB II-es kiesési „szuperrangadó” előtt, amelyet a Tatabánya és a Honvéd vív egymással a bányászvárosban.

Détári Lajos tagja volt annak a Honvédnak, amely a múlt század nyolcvanas éveinek meghatározó csapata volt az NB I-ben. Fotó: Tuba Zoltán

A másodosztályú bajnokságból két együttes esik ki. Jelen pillanatban a 15. helyen a Tatabánya, a 16. helyen a Honvéd áll.

Ez azt jelenti, hogyha most lenne vége a küzdelmeknek, mindketten az NB III-ba szállnának alá.

Honvéd: Ötszáz drukker különvonattal megy Tatabányára

Akik figyelemmel követik az NB II küzdelmeit, jól tudják, hogy a Honvéd szurkolói idegenben is nagy számban mennek el a csapattal. Nem lesz ez másképpen Tatabányán sem, mert a vendégdrukkerek ötszáz jegyet vásároltak meg.

Ez azért is említést érdemel, mert a csapat eddigi teljesítménye nemhogy 500, de öt nézőt sem érdemelne.

A drukkerek nagyon készülnek erre a mérkőzésre, de a lelkük mélyén ők is tudják: ha a Tatabánya nyer, akkor szinte kilátástalan helyzetbe kerül Puskás Ferenc egykori csapata. Ráadásul a Kispest a következő hat fordulóban az összes olyan csapattal összecsap, amelyet a kiesés szempontjából közvetlen riválisának kell tekinteni. A 14. helyen álló, azaz még éppen bennmaradó helyen lévő Békéscsaba is négy ponttal előzi meg a Honvédot, azaz itt már tényleg nem lehet viccelni.

Ez a kép még akkor készült, amikor a Honvéd az NB I-ben szerepelt. Kocsis Dominik a fejét fogja. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Ez az 500 drukker, aki vasárnap kora délelőtt útra kel Tatabányára, azért teszi meg ezt, mert félti azt az egyesületet, amely annyi, de annyi örömöt szerzett a magyar labdarúgás híveinek – itt nem feltétlenül a Honvéd-drukkerekre gondolunk. Mást ne mondjunk:

mindmáig a Honvéd az utolsó olyan magyar klub, amely tétmérkőzésen, idegenben le tudta győzni az Internazionalét.

Az olasz Internazionalét, Milánóban. Mindez 1976-ban történt, nem ma volt, de igaz mese volt. Sem előtte, sem azóta nem volt erre képes magyar kupacsapat.

Labdarúgó UEFA Kupa, 1. forduló: Internazionale – Budapesti Honvéd 0-1 (0-1)

1976. szeptember 15. Milánó, San Siro, 30 000 néző. Vezette: Corver (holland)

Inter: Bordon – Gasparini (Roselli), Fachetti, Oriali, Bertini – Bini, Martini, Merlo – Anastasi, Mazzola, Libera (Pavone)

Honvéd: Gujdár – Kelemen, Kocsis I., Szűcs, Varga J. – Pál, Kocsis L., Pintér – Fehérvári, Kozma, Weimper

Gól: Kozma (34.)

De a Honvéd volt az, amelyik két évvel később, 1978. november 22-én 4-1-re legyőzte a holland Ajaxot az UEFA Kupa 3. fordulójában. Nem soroljuk tovább, a régi dicsőségek elvesznek az éji homályban. És a mai Honvéd mai drukkerei már azzal is elégedettek lennének, ha az NB II 2025–26-os szezonjában is ott lenne a Budapest Honvéd neve a sorsoláskor.

A Tatabánya is kritikus helyzetben van

A Komárom vármegyei városban sem éppen boldogok azok, akik a település csapatának szurkolnak. Az ő szívükben is meg lehet mártani a tőrt, ha annyit mondunk, hogy az 1987–88-as NB I-es bajnokságban a bányászcsapat ezüstérmes volt, a Honvéd mögött.

Akkor a Honvéd–Tatabánya mérkőzést 22 ezer (!) néző előtt játszották le a Bozsik-stadionban.

Akkor Tatabányán rendszeresen 10 ezer néző tekintette meg a bajnoki mérkőzéseket, miközben idegenben Győrben 20 ezer, Pécsett 15 ezer, az Üllői úton 23 ezer néző előtt játszottak Plotárék.

A Tatabánya helyzete most annyiban különbözik a Honvéd sorsától, hogy ők 2024 nyarán jutottak fel az NB III-ból a másodosztályba. Akkor nagy ívű tervek születtek, nem kevesen voltak olyanok, akik máris a másodosztály egyik meghatározó csapatát látták a lelki szemeik előtt Tatabányán. Ebből semmi sem lett, sőt 2024 őszén akkora krízisbe került a csapat, hogy a vezetőségnek ultimátumot kellett adnia. 2024. október 10-én került sor arra a válságértekezletre, ahol a klub honlapja szerint a Tatabányai SC ügyvezető elnöke, illetve a csapat főtámogatója szerdán megbeszélést folytatott Dragóner Attila ügyvezetővel, valamint Gyürki Gergely vezetőedzővel. Az ultimátum úgy szólt, hogy a következő hat fordulóban a csapatnak legalább kilenc pontot kell szereznie, ellenkező esetben drasztikus változások várhatók a szakmai stábban és a játékosállományban egyaránt.

Volt olyan, hogy a Tatabánya a Real Madridot verte meg tétmérkőzésen az UEFA Kupában. Forrás: Idokapszula.hu

Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a Tatabánya folytatja a mélyrepülést, és a következő két fordulóban vereséget szenved.

Gyürki Gergely edző végül megmenekült, azaz ő ült a kispadon egy hete, amikor a Tatabánya 2-0-s vereséget szenvedett Szegeden.

A Honvédnál az őszi idény végén edzőváltás történt: a totálisan sikertelen Laczkó Zsolt helyére Feczkó Tamás érkezett, de vele sem történt nagy változás, mert egy hete a Budafok Kispesten tudta begyűjteni a három pontot.

A svájci ötödosztályból jött a Honvéd legújabb igazolása

Visszatérve a kispestiekhez: pénteken jelentették be, hogy a csapat leigazolta az egykoron világklasszis magyar röplabdázó, Kántor Sándor fiát, Kántor Kevint. A svájci ötödosztályból! Van egy olyan mondás, amely szerint egy csapatnak ott a helye, ahonnan beszerzi az új játékosait. Nem szeretnénk senkit megbántani, azt sem gondoljuk, hogy a kispesti csapatnak valóban ott lenne a helye, mindenesetre az jól megmutatja a Honvéd helyzetét, hogy már csak innen tud játékost szerezni.

Mi lesz veled, Honvéd? Forrás: Facebook

Persze a Honvéd-drukkerek nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a fejétől (is) bűzlik a hal. Bár az MLSZ egykori elnökének, Laczkó Mihálynak klasszikussá nemesedett mondása („…az elnök nem rúghat gólokat”) ma is sokat idézett, azért ne hallgassuk el a jelenlegi Honvéd vezetőségének felelősségét sem.

Akik nyomon követik még ennek a csapatnak a sorsát, tudják, hogy Fórizs Sándor sportigazgató neve mára szitokszó lett Kispesten.

Ugyanebben a helyzetben van Séllei Árpád, a Honvéd ügyvezető igazgatója is.

Vasárnap délután 15 órakor két nyomorúságos helyzetben lévő csapat csap össze Tatabányán. Amelyik kikap, az – nagy valószínűséggel – közelebb kerül a harmadosztályhoz, mint az NB II-ben maradáshoz.