A Vasas meccsen üzentek a Honvéd szurkolók: SOS! + videó

Szombaton, a Vasas ellen három hónap után nyert újra mérkőzést a labdarúgó NB II-ben a Budapest Honvéd. Az utolsó őszi meccsen elért siker ellenére a csapat a telet kieső helyen tölti a tabellán. A fővárosi rivális elleni győzelmet ugyan megünnepelték a szurkolók, de azt már a meccs előtt is elmondták lapunknak: bármi lesz a végeredmény, télen változásra van szükség.

Némi előrelépés volt az ősz végén

Az elmúlt hetekben egyre több cikk született arról, hogy a tavaszt már nem Laczkó Zsolttal a kispadon kezdi a Honvéd, a szurkolók közül sokan ezt nem is bánnák. A kialakult helyzetért és a gyászos őszi szereplésért nem csak a vezetőedzőt teszik felelőssé, a vezetőségben is váltást sürgetnek. Mindezek ellenére Laczkó Zsolt optimistán nyilatkozott a Vasas meccs után, ahol elmondta, hogy a munka meghozta gyümölcsét, és a csapat a szezon végére összeért. Az utolsó négy fordulóban a bajnokság élmezőnyéhez tartozó ellenfelekkel szemben egy vereséggel, két döntetlennel és egy győzelemmel zártak, azaz a tizenkét megszerezhető pontból ötöt gyűjtöttek. Bár valóban tapasztalható elmozdulás a holtpontról, és a csapat játéka is javult, a vezetőedző a meccs utáni sajtótájékoztatón kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy marad, vagy maradhat-e a csapat élén.

A szurkolók az őszi szereplés ellenére abban reménykednek, hogy nem esik ki a Honvéd az NB III-ba. Bár azt mindenki elmondta, hogy ez az ősz szégyenteljesre sikerült, úgy vélik, hogy újratervezéssel a középmezőnybe juthat a Honvéd a bajnokság zárására.