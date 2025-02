A magyar válogatott szebbik arca és szerencse kell az Európa-bajnoksághoz

Senki sem hitte, hogy most még izgulni kell. Amikor elkészült az idei női Európa-bajnokság selejtezőinek a sorsolása, a papírforma igen könnyű utat ígért a kontinenstornára, a ranglistát tekintve a magyar válogatott megelőzte Szlovéniát, Finnországot és Bulgáriát is, utóbbi kettőt ráadásul jócskán, ráadásul a csapat éppen negyedik lett a 2023-as Eb-n, ami tekintélyes eredménynek számított. A sorozat jól is indult, akkor még Székely Norbert vezetésével a válogatott itthon simán verte a szlovénokat, majd lényegében gond nélkül szerzett két pontot, azaz nagyszerűen rajtolt.

A magyar válogatott centere, Határ Bernadett úr volt a palánk alatt Finnországban (Fotó: fiba.com)

A tavaly novemberi két selejtező azonban rémálommá vált. A tavasszal kinevezett új szövetségi kapitány, Völgyi Péter maga sem hitte volna, hogy hazai pályán ki lehet kapni a bolgároktól, ám tévedett, majd néhány nappal később újabb vereség következett Szlovéniában. A sima útból tehát roppant göröngyös lett, és a záró két fordulóban a magyar válogatottnak már nincsen a saját kezében a sorsa, sok eredménynek kell kedvezően alakulni ahhoz, hogy ott lehessen júniusban a kontinenstornán. Számolgatni viszont csak akkor érdemes, ha a csapat ma Diósgyőrben legyőzi Finnországot, majd vasárnap Bulgáriában is nyerni tud.

A magyar válogatott tagjai bosszúsak

– Novemberben mindenkit bosszantott a két vereség, nagyon rossz visszagondolni azokra a napokra – mondta most a miskolci edzőtáborban Juhász Dorka, akit a FIBA az olasz Schio játékosaként az Euroliga januári legjobb kosarasának választott meg. – Ez a bosszúság extra motiváció is lehet az előttünk álló két mérkőzésre, egész egyszerűen nincs más lehetőségünk, mint a két győzelem.

A diósgyőri Aho Nina és a pécsi Studer Ágnes egyaránt sérült, ami azt jelenti, hogy az irányító posztról két kulcsember is kiesett. Völgyi Péter ebben a helyzetben az Euroligában szereplő spanyol Valencia játékosát, a 37 éves, korábbi soproni Turner Yvonne-t hívta be a keretbe, aki honosítottként évekkel ezelőtt a magyar válogatottban már több siker komoly részese volt. Csupa szív kosarasról van szó, aki mindig megtiszteltetésnek vette, ha a magyar mezben játszhatott, és most is az első hívó szóra igent mondott.

Turner Yvonne a magyar válogatott első hívására visszatért a csapatba (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Természetesen izgatott vagyok amiatt, hogy ismét itt lehetek – nyilatkozta a beugrásáról. – Az a legfontosabb, hogy játsszuk a saját játékunkat. Ami novemberben történt, része a sportnak, bíznunk kell magunkban, igazi csapatként kell kosárlabdázni, és bár sokan mondják, nyomás lesz rajtunk, ez mindennapos érzés nekünk, nem kell vele törődnünk, csak azzal, hogy magunkra figyelve megszerezzük a szükséges győzelmeket.

Az első ellenfél tehát a finn válogatott lesz, amely a 29. az európai ranglistán, a 6. magyar csapat tehát toronymagas esélyese a találkozónak, ám november óta nem árt óvatosan kezelni a papírformát, annak ellenére sem, hogy idegenben 67-56-ra sikerült legyőzni a mostani vendégeket.

Völgyi Péter szerint most más a helyzet, mint novemberben volt, a játékosok frissebbek, jobb formában érkeztek az edzőtáborba, és most az a legfontosabb, hogy az első perctől az utolsóig „felszedjék a parkettát” és küzdjenek minden labdáért. Hozzátette, sokkal okosabban és ügyesebben kell kihasználni azt a négy napot, amit csapata együtt tud tölteni az első selejtező előtt,

és annak ellenére, hogy most sokkal rosszabb esélyekkel vágnak neki a hátralévő két mérkőzésnek, bízik a lányokban, és abban, hogy sikerül kijutniuk a kontinensviadalra.

Az biztos, hogy a magas posztokon nagyon erős a magyar csapat, Határ Bernadett, Kiss Virág és persze Juhász Dorka is Európa legjobbjai közé tartozik, de a külső posztokról is sok pont érkezhet. A finn együttes pedig egyszerű, de gyors kosárlabdát játszik, erre kell felkészülni, rengeteget ütközni és rájuk erőltetni a saját játékunkat, ahogyan ezt Turner Yvonne is hangoztatta.

A magyar válogatott két arca

A magyar női válogatott utóbbi egy évben kétarcúan teljesített: tavaly februárban drámai körülmények között összeomolva engedte ki a kezéből az olimpiai szereplés lehetőségét, augusztusban remek játékkal nyerte meg Ruandában a világbajnoki előselejtező-tornát, majd novemberben csődöt mondott két Eb-selejtezőn. Ez utóbbi azt jelenti, hogy most nincs a kezében a saját sorsa, ám ha nyer ma és vasárnap, a szlovénok pedig kikapnak Bulgáriában, akár még csoportelső is lehet – ám egyelőre nem érdemes számolgatni, előbb hozni kell a kötelező első győzelmet.

Női kosárlabda Európa-bajnoki selejtező, 5. forduló: Magyarország–Finnország, Miskolc, DVTK Aréna, 18.00 (tv.: M4 Sport)