Kulcsjátékosok titokzatos távolléte két magyar válogatottban

Senki sem számított ennyire nehéz helyzetre. A korábbi eredmények alapján a papírforma is azt ígérte, hogy a női és a férfiválogatott is biztosan ott lesz az idei Európa-bajnokságon, az előbbiek könnyebb, utóbbiak talán rögösebb úton eljutva oda. Ehhez képest most mindketten ott tartanak, hogy a februárban sorra kerülő utolsó selejtező mérkőzések előtt nincs a kezükben a saját sorsuk. A kudarc különösen a hölgyek esetében számítana nagy csalódásnak az előző Eb negyedik helye, valamint a világbajnoki előselejtező-csoport megnyerése után.

Turner Yvonne öt év után tér vissza a magyar válogatottba. Forrás: Fiba.com

A hölgyek az első két selejtezőjüket magabiztosan hozták a sorozatban még 2023 novemberében itthon a szlovénok, idegenben pedig a finnek ellen, és tavaly novemberben csak annyit kellett volna tenniük a továbbjutás érdekében, hogy Miskolcon legyőzik a jóval mögéjük sorolt bolgárokat. Ám nagy meglepetésre kikaptak, majd vereséget szenvedtek Szlovéniában is, és ezzel a kiesés szélére sodródtak. Február 6-án Völgyi Péter szövetségi kapitány csapata Finnországot fogadja, majd három nappal később Bulgáriában zárja a selejtezőket, és ha meg is nyeri mindkettőt, több eredménynek is kedvezően kellene alakulnia az üdvösséghez. Völgyi Péter a napokban hirdette ki a keretét, amelyben két nagy meglepetést is felfedezhetünk: az egyik a lassan nyolc éve kulcsember Studer Ágnes kimaradása, valamint a honosított, ám a válogatottban a legutóbb öt éve szerepelt Turner Yvonne behívása.

Nyolc év után először nem lesz válogatott

A 26 éves Studer Ágnes 2017 elején, a 18. születésnapja előtt fél évvel mutatkozott be a válogatottban, és azóta a nemzeti csapat egyetlen tétmeccséről sem hiányzott.

Az EuroBasket szakportál őt választotta meg 2023 legjobb európai irányítójának, előtte Szekszárdon tűnt fel és futott be; játszott a török CBK Mersinben, a francia Flammes Carolo Basket Ardennes-ben, a múlt nyáron pedig az NKA Universitas Pécshez szerződött.

Egy hete az Európa-kupa nyolcaddöntőjének az első meccsén húsz pontot dobott a spanyol UNI Gironának – ezért is meglepő, hogy nyolc év után először nincs a neve a keretben, és erre eddig sehol sem olvashattunk magyarázatot.

– Ágira nagy szükségünk lenne a játéka, a hozzáállása és az emberi habitusa miatt is, de sajnos sérüléssel bajlódik – mondta lapunk megkeresésére Völgyi Péter. – A gyógyulásra több megoldás is szóba jöhet, a klubja ezen dolgozik, ezért a szerepeltetése teljesen bizonytalan. Abban maradtunk, hogy megvárjuk a jövő hetet, és ha a válla engedi, akkor csatlakozik a kerethez, ha nem, és ez a valószínűbb, akkor most le kell mondanunk róla.

Studer Ágnes irányítóként olykor szorult helyzetbe kerül. Fotó: Csudai Sándor

A szövetségi kapitány ezért vette fel a kapcsolatot a korábban honosított és a magyar válogatottat több sikerhez is hozzásegítő Turner Yvonne-nal, aki 37 évesen is nagyszerűen teljesít a spanyol bajnokság második helyén álló Pamesa Valenciában.

A Sopron Basket egykori kiválósága már öt éve nem szerepel a magyar nemzeti csapatban, Völgyi Péter elmondása szerint mégis azonnal igent mondott. Ami pedig Studer Ágnest illeti, ő tegnap elutazott a Girona elleni visszavágóra, de egyáltalán nem biztos, hogy játszhat is, a hét végi, BEAC elleni bajnokin is csak elkezdte a bemelegítést, ám be sem fejezte azt.

A kapitány által említett több megoldás között szerepel a konzervatív kezelés is, de az a valószínűbb, hogy az irányító nem ússza meg a műtétet. Erről azonban még nem született döntés, így időpontja sincsen.

– Annyit mondhatok, hogy a bal vállamban a porccal van a baj – mondta Studer Ágnes, amikor utazás közben elértük. – A bal kezem csak labdavezetésre jó, dobni nem tudok vele. Számomra nagyon fontos a válogatott, de most el kell fogadnom, hogy bizonytalan a sorsom, ezért egyelőre nem szerepelek a keretben.

Hanga Ádám később árulja el az okot

A férfiválogatott sincsen kedvező helyzetben, és sajnos az esély arra nagyobb, hogy nem sikerül tripláznia, az előző két Európa-bajnoki részvétel után ezúttal nem lesz ott a szeptemberi kontinenstornán. A csoportból az első három jut tovább, és selejtezők rajtja előtt nagyon úgy festett, a kiemelkedő olasz és török válogatott mögött Izlandot megelőzve meg lehet szerezni a harmadik helyet, de ehhez már nem is bravúrra, hanem csodára lenne szükség, miután a magyar csapat eddig mind a négy selejtezőjét elveszítette. A részleteket most hagyjuk, hiszen érdekesség így is akad, meglepetésre hiányzik a keretből a magyar férfikosárlabda történetének egyik legeredményesebb játékosa, Hanga Ádám.

Hanga Ádám az egyetlen magas szinten jegyzett magyar férfi kosaras. Fotó: AFP

Hosszasan sorolhatnánk Hanga Ádám sikereit, de elég csak annyit említeni, hogy ő az egyetlen magyar, aki Euroligát nyert, kétszeres spanyol bajnok, csak hajszál választotta el az NBA-től, Európában pedig a klasszisok között tartják nyilván. Nem sérült, szombaton ott volt a spanyol bajnokságban a Joventut Badalona kezdőjében. A menedzserét, Lóránt Andrást külföldön értük utol, és ennyit mondott a kerettagságról:

Ádám ezen vagy a jövő héten elmondja, mi áll a háttérben. Senki se gondoljon nagy ügyre, és mindent egyeztetett Báder Márton szövetségi elnökkel és Gasper Okorn szövetségi kapitánnyal.

Hanga Ádám évekig nem játszhatott a különböző selejtezőkön, mert az Euroligát szervező ULEB és a FIBA nem vették figyelembe egymás versenynaptárát, másfél éve azonban a két szervezet megegyezett egymással, és ezért a magyar klasszis pályára lépett a most zajló kvalifikációnak mind a négy mérkőzésén. Áprilisban már 36 éves lesz, nyílt titok, hogy a férfiválogatott fiatalítás előtt áll, ami nem csak őt érinti, a mostani távolléte talán ezzel függ össze. Majd kiderül, ha valóban elmondja.