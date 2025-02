Marco Rossi feltűnt Pakson, de Ádám Martin nem nyűgözhette le

Ádám Martin tavaly novemberben bontott szerződést a görög Aszterasszal, miután nem vált be a csapatnál, és kiszorult a magyar válogatottból is – Marco Rossi a legutóbbi meccsekre már nem küldött meghívót neki. Aztán visszatért a klubhoz, ahol annak idején gólkirály és válogatott játékos lett belőle, a Pakshoz, hogy újra felépítse önmagát. Rossi azért is látogathatott el a Paks–Fehérvár találkozóra, hogy élőben vegye szemügyre a teljesítményét.

Ádám Martin küzdött becsülettel, de nem ment neki a játék. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Ádám múlt héten a Győr elleni bajnokin (1-1) a kezdőcsapat tagjaként tért vissza az NB I-be, 82 perc után lecserélték, és azt mondta, hogy 80-85 százalékos állapotban érzi magát, kell még neki egy-két meccs, hogy a legjobbját tudja nyújtani. Eltelt egy újabb hét és jött az újabb a mérkőzés, Ádám Martin a Fehérvár ellen is kezdő volt, de nem igazán ment neki a játék.

A Paks egy védő, Lenzsér Bence fejes góljával szerezte meg a vezetést az 57. percben egy szöglet után.

Eközben Ádám Martin újra találat nélkül maradt, legutóbb még októberben lőtt gólt a Görög Kupában. A Sofascore statisztikái szerint a mezőnyben sem brillírozott: nem volt kaput eltaláló lövése, az egyetlen kísérletét blokkolták, a 17 passzából csak kilenc volt pontos (53 százalék) és az erősségének számító légi párbajokban is ötből mindössze kettőt nyert meg.

Rossi kíváncsi lehetett a válogatott kerettag kapusra, Szappanos Péterre is, aki ezen a meccsen tért vissza az NB I-be, miután váratlanul hazaigazolt a Paksba Szaúd-Arábiából, ahol két hete még Cristiano Ronaldo ellen védett. A 34 éves kapus kapott gól nélkül hozta le a meccset a Fehérvár ellen.

Ádám Martin nem, de Böde Dániel rúgja a gólokat

Marco Rossi válogatottja március 20-án lép pályára legközelebb Törökország ellen, addig még lehet ideje Ádám Martinnak a bizonyításra. Ezúttal viszont a 69. percben le is cserélte őt Bognár György, és a helyére beálló Böde Dániel szerezte a Paks második gólját a hosszabbításban. A 38 éves csatár ezzel a Paks legidősebb NB I-es gólszerzője lett, és kilenc találattal a góllövőlista élén áll, holtversenyben a válogatott kezdő csatárával, a ferencvárosi Varga Barnabással.

Böde gólja: