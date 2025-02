Válogatottság? Bognár György pontosan tudja, Ádám Martin hol tart most

A szombati meccsnapot megelőzően legutóbb 2024. november 4-én, a görög bajnokságban szereplő Aszterasz Tripolisz színeiben lépett pályára Ádám Martin. A 28-szoros magyar válogatott csatárral később szerződést bontottak a görögök, ezek után érkezését december 18-án jelentette be régi-új klubja, a Paksi FC. A nemzeti csapatba visszavágyódó támadó így annál a csapatnál lelt „menedékre”, amelyet 2020 és 2022 között szolgált már, és amelynek színeiben a 2021/2022-es idény végén 31 gólt szerezve gólkirály is volt.

Ádám Martin visszatért korábbi sikereinek helyszínére (Fotó: paksifc.hu)

Ádám Martin szombaton, az ETO FC Győr ellen rögtön kezdőjátékosként kapott lehetőséget a Paks vezetőedzőjétől, Bognár Györgytől. Összesen 83 percet töltött a pályán, és bár a játékán még érezhető volt a meccshiány, a szurkolók szeretettel fogadták, többször is éltették őt. Csapata gólját egy védekező középpályás, Ötvös Bence szerezte az 1-1-es eredménnyel zárult bajnokin.

Ádám Martinnak még időre van szüksége

– Harcos mérkőzés volt a szombati, sok párharccal, de erre is számítottunk. A győri védők elég kellemetlenek, de a többi mérkőzésen is ugyanez lesz, nincs ezzel gond – kezdte a lefújás után lapunknak is nyilatkozó Ádám Martin.

Jó újra Pakson lenni, mondhatom, hogy hazajöttem. A csapatnál jó a légkör, a társak az első perctől kezdve befogadtak, úgyhogy a beilleszkedésemmel sem volt probléma. A játékom biztosan lesz még jobb is. Jelenleg szerintem 80-85 százalékos állapotban vagyok, úgy gondolom, hogy még egy-két mérkőzésre szükségem van, hogy a legjobb formámat tudjam hozni.

Az egy szerzett ponttal a tavalyi ezüstérmes Paks megőrizte pozícióját a tabellán, maradt az ötödik. Ádám Martint arról is megkérdeztük, hogy milyen tavaszra számít.

– A Győr elleni meccsből még nem lehet kiindulni, ez volt az első bajnokink. A következő, Fehérvár elleni mérkőzés nagyon fontos lesz, ha ott sikerül nyernünk, mondhatjuk, hogy rendben vagyunk az első két idei forduló alapján – mondta Ádám Martin.

Bognár György: Utol fogja magát érni

– Az egy pont kevés, de több mint a semmi – foglalta össze röviden véleményét a paksiak trénere, Bognár György, aki kérdésünkre válaszolva elmondta, milyennek látta Ádám Martin teljesítményét.

Ádám Martinnak küzdelmes meccse volt szombaton (Fotó: Kurucz Árpád)

Martin legutóbb novemberben játszott tétmeccset, ez azért látszott a mozgásán meg a dinamikáján, de becsületesen dolgozik, utol fogja érni magát, kétségem nincs efelől. Ennek ellenére jól megtartotta és lejátszotta a labdákat, hasznos tagja volt a csapatunknak. A kapu előtt lehetett volna határozottabb, de ennek is eljön majd az ideje

– jelentette ki Bognár.

A válogatottsághoz, Rossi meghívójához gólok kellenek

A paksiak hátránya mindössze 3 pont a harmadik helyen álló Diósgyőr mögött, így az első 2025-ös mérkőzés után is kijelenthető: a csapat ebben az évben is éremért küzdhet majd. Ebben nagy segítségére lehet a gárdának Ádám Martin, aki ha jó teljesítményt nyújt, várhatóan a magyar válogatott szövetségi kapitányánál, Marco Rossinál is újra számításba kerül.