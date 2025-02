Vezérszerepet szán a magyar válogatott futballistának a klubja

Németh Krisztián, Urbányi István, Hercegfalvi Zoltán, Stieber Zoltán, Nikolics Nemanja, Baráth Botond, Schön Szabolcs, Gazdag Dániel, Sallói Dániel – három betű bennük a közös: MLS. Azaz Major League Soccer, az észak-amerikai labdarúgóliga, amelynek a történetében ez a kilenc magyar futballista írt rövidebb-hosszabb fejezetet. Illetve Gazdag Dániel és Sallói Dániel még jelenleg is írja, és így ők ketten is érdekeltek az MLS magyar idő szerint ma késő este rajtoló 30. bajnokságában.

Sallói Dániel az MLS-ben szereplő Kansas City egyik leggólerősebb játékosa Fotó: Getty Images via AFP

Ami Sallói Dánielt illeti, ő a héten már pályára lépett a Sporting Kansas City tagjaként, a CONCACAF Champions Cupban a tizenhat közé jutásért, ez egyébként az észak- és közép-amerikai térség Bajnokok Kupájának az első fordulója. A csapata az Inter Miamit fogadta, amely az odavágót Lionel Messi góljával megnyerte, a visszavágóra majd szerdán kerül sor, előtte azonban a Kansas az Austin FC otthonában megkezdi a bajnokságot is. Az MLS honlapja szerint igen szerény reményekkel teszi ezt meg, a Nyugati Konferencia tizenötös mezőnyében a 12. helyre sorolja.

Gazdag Dániel lehet a Philadelphia vezére

Keleten pontosan ugyanez igaz a Philadelphia Unionra, amely február 23-án az Orlandóval találkozik, amelynek az egyik vezéregyénisége Gazdag Dániel. Ő ezt nyilatkozta az M4 Sportnak a rajt előtt:

– Azt gondolom, készen vagyunk. A felkészülési találkozók eredményei nem jók, viszont a játékban, azt gondolom, előrébb tudtunk lépni. Erősítésre van hely a keretben, nyilván kellenek olyan futballisták, akik a padról beállva tudnak változtatni a játék képén. Lehet is hallani pletykákat esetleges érkezőkről, de azt gondolom, a kezdőnk rendben van. A csapaton belül betöltött szerepem nagyjából hasonló lesz, mint eddig.

Csalódott lennék, ha nem lenne meg a rájátszás. Az előző szezon nem sikerült jól, egy európai bajnokságban pániküzemmódban lettek volna sokan, igazoltak volna, nehogy kiesés legyen a vége. Itt kiesni nem lehet, de a rájátszás fontos lenne nagyon.

Már 28 éves vagyok, technikásabb és gyorsabb már nem leszek, de a tapasztalat sokat tud segíteni. Próbálok még inkább vezér lenni, ezt kifejezetten kérték is tőlem, ennek szerencsére már nyelvi akadálya sem lehet. Amellett, hogy vezérszerepet is szeretnék betölteni, gólokkal és gólpasszokkal segíteném a társakat.

Lionel Messi, az MLS legnagyobb sztárja a Sallóiéknak rúgott góljának örül Fotó: Getty Images via AFP

Bár nekünk ők a legfontosabbak, az MLS nyilvánvalóan elsősorban nem a magyarokról szól. Talán említeni is felesleges, hogy a legnagyobb sztár Lionel Messi, aki másfél éve érkezett a ligába, és azonnal megsokszorozta az érdeklődést az MLS iránt, az Inter Miami meccseire a korábbinál háromszor többe kerülnek a jegyek.

Előtte az Inter az utolsó helyen kullogott a tabellán, vele és három korábbi barcelonai társával, Luíz Suárezzel, Jordi Albával és Sergio Busquetsszel viszont tavaly látszólag megállíthatatlanul menetelt a bajnoki cím felé, ligacsúcsot felállítva 74 ponttal nyerte meg az alapszakaszt, ám a rájátszás első fordulójában, óriási meglepetésre, 2-1-re elvesztette az Atlanta United elleni párharcot, és már a 16 között kiesett.

Ennek ellenére az aranyérem legnagyobb esélyesének ezúttal is a Miamit tartják, és a papírforma szerint a Los Angeles FC, a Seattle Sounders, a Los Angeles Galaxy, az Atlanta United és az FC Cincinnati lehet a legkomolyabb vetélytársa.

A volt fradista az MLS játékosa lett

Nagy sztárok nem érkeztek az idényre az MLS-be, de azért akadnak ismert nevek. Ilyen például a Manchester Unitedet is megjárt Wilfried Zaha, aki játszott az angol és az elefántcsontparti válogatottban is, és most a török Galatasarayból igazolt kölcsönbe a Charlotte csapatához, a mexikói válogatott Hirving Lozano, a PSG-ben és a Bayern Münchenben is látott Eric-Maxim Choupo-Moting, aki mostantól a New York Red Bull csapatát erősíti. Számunkra a legismerősebb alighanem az Austin FC szerzeménye, az albán Myrto Uzuni, aki az évtized elején a Ferencváros játékosa volt, most pedig a spanyol Granadából ment a tengerentúlra.