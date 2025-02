A Debrecen edzője beszólt az M4 Sportnak: Ez nem egy bulvárcsatorna!

Két győzelem után a Puskás Akadémia ellen is jól kezdett a Debrecen, hiszen vezetett az NB I éllovasa ellen hazai pályán, ám a vendégek végül 2-1-es győzelmet arattak egy 95. percben született gólnak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy a Puskás megerősítette az első helyét, a Debrecen viszont továbbra is a kieső, 11. helyen áll az élvonalban. A hosszabbításban kapott találat rosszul érintette Nestor El Maestrót, aki a mérkőzés után kamerák előtt szólt be az M4 Sportnak.

A Debrecen edzője nem volt elégedett a csatorna kérdésével (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A meccset közvetítő csatorna riportere a munkáját végezve egy kulisszatitkot osztott meg a nézőkkel, miszerint El Maestro az öltözőfolyosón kiabált a lefújás után, és arról kérdezte az edzőt, hogy ez kifejezetten valakinek szólt vagy csak a benne dúló érzelmeket engedte szabadjára. Erre érkezett az alábbi válasz:

– Ez egy komoly tévéadó, nem pedig egy bulvárcsatorna, nem akarok ezzel foglalkozni – szólt be a Debrecen edzője, miközben látványosan fintorgott a kérdés miatt.

El Maestro azért a meccset is értékelte, nemcsak az M4 Sport kérdéseit…

– Nagyon szerencsétlen ez a helyzet számunkra, mivel most ürességet érzünk – fogalmazott. – Nem érdemeltük meg a győzelmet, és egy brutális vereség lett belőle. 1-1-nél le kellett volna zárnunk a mérkőzést, és megtartani az egy pontot, nem pedig a győzelemért harcolni. Nagyon nehéz most bármit is mondani, hiszen nem voltunk rosszabbak. Nem érdemeltünk ma vereséget, közelebb álltunk a győzelemhez.

Szomorú volt a Puskás Akadémia edzője a Debrecen ellen

Eközben a Puskás Akadémia edzője, Hornyák Zsolt örülhetett, mert a csapata továbbra is őrzi az előnyét a Fradi előtt a tabella élén, de az első félidőben még szomorú volt.

– Az első félidőben szomorú voltam, mert tudtuk, hogy a Debrecennek nagyon erősek a beadásai, erre készültünk is és egy hibából kaptuk a gólt. Nagy Zsolt és Maceiras előnybe akarták hozni egymást, és az ellenfél játékosa közöttük gólt rúgott. Ami hiányzott, azt megkaptam a második félidőben, ezt segítette a félidei csere is. Levi aktívabban kezdett játszani, mindkét gól jobbról indult, és a 16-oson belül a döntő passzoknál jók voltunk. A második félidőben jobban játszottunk, az elsőben volt egy nagy védése a hazai kapusnak, illetve Colley-nak egy gyengébb fejese – értékelt Hornyák ugyancsak az M4 Sportnak.