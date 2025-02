Sallai nagyon várta a rangadót, aztán ütötték-vágták őt a meccsen

Az Európa-ligából való kiesés után nem sokáig csüggedhettek Sallai Rolandék, ugyanis az idény legfontosabb rangadója, a Fenerbahce elleni várt a Galatasarayra. A magyar válogatott szélső izgatottan vágott neki a hétfői mérkőzésnek, ám ha a szurkolók szép futballban reménykedtek, akkor csalódniuk kellett.

Sallai bicegve távozott

Gólt nem láthattunk a meccsen, ehelyett a játékosok ütötték-vágták egymást a rangadón, amiből Sallai is kivette a részét. A rendes játékidő vége előtt ráadásul az egyik szerelési kísérlete után a földön is maradt. Az eset után sárga lapot kapott, és le is cserélték a magyar játékost, aki látszólag nem volt teljesen egészséges.

A 0-0-s döntetlennel elsősorban az éllovas Galata járt jól, amely így megőrizte hatpontos előnyét a második, José Mourinho vezette Fenerbahcéval szemben.

A vendégszurkolók megdobálták a hazaiakat: