A Real Madrid tagadja, hogy tárgyalt volna a Liverpool sztárjával

Alexander-Arnold és Van Dijk is a Realhoz tart?

Alexander-Arnold körül a legnagyobb a csönd, ő ritkán szólal meg a nyilvánosság előtt, ugyanakkor róla Spanyolországban tudni vélték, hogy aláírt a Real Madridhoz. Bár mintha az angol védő december végén erre reagált volna, amikor gólját ünnepelte, és azt mutogatta, hogy túl sok a beszéd.

A Real Madriddal Van Dijket is összeboronálták, például a múlt héten is, hiszen a spanyol topcsapat védőhiánnyal küzd. A nyáron Nacho távozott, Leny Yoro inkább a Manchester Unitedhez igazolt, azóta Éder Militao és Dani Carvajal is kidőlt hosszú időre, David Alaba pedig bő egy év kihagyás után próbál visszarázódni a játékba.

Van Dijk (jobbra) elvileg nem húzza magára a Real Madrid mezét (Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton)

Mindezek ellenére a téli átigazolási időszakban sem igazolt védőt a Real Madrid, a nyáron viszont lehetnek érkezők, múlt heti pletykák szerint köztük lehetne Van Dijk is. A királyi gárda már korábban cáfolta a hasonló híreszteléseket, most ezt újra megtette, mondván, ezeket csak a holland védő ügynökei találták ki. Korábban Joshua Kimmichről is voltak hasonló pletykák, miszerint a várakozások szerint hosszabbítani fog a Bayern Münchennel.