Négy fivér, akik két sportágban is együtt küzdenek

Szikora Ágoston, Szikora Bence, Szikora Kristóf és Szikora Márton a Komárom-Esztergom vármegyei Leányváron, Dósa Mihály vezetésével ismerkedtek meg a sportág alapjaival, majd a helyi pingpongcsapatba beépülve elkezdték nyerni a bajnoki mérkőzéseket és a különböző kupákat, ezzel is megmutatva, hogy milyen teljesítményre képesek. A Szikora testvérek közül a legidősebb (Bence) és a legeredményesebb (Márton) ezután kalandosabb utat járt be, ők megfordultak Tatán, a fővárosi KSI-ben és Esztergomban is, de 2022 nyara óta mind a négyen a dági asztalitenisz-csapatot erősítik.

A dági asztalitenisz-csapatot erősítő Szikora testvérek: Kristóf, Márton, Ágoston és Bence (b-j)

Fotó: Dág KSE

Dágot a legutóbbi népszámlálás szerint kevesebb mint ezer fő lakja. A Dág Községi Sportegyesület (Dág KSE) elsősorban az élvonalbeli férfi röplabdacsapatáról ismert, de a 2017-ben alakult asztalitenisz-szakosztály egyre szorosabban követi őket népszerűségben. A Pósfai Zsolt vezette szakosztálynak már 29 érvényes igazolással rendelkező asztaliteniszezője van, és jelenleg az NB III mellett van csapata a vármegyei első- és másodosztályban is. Az NB III-ba (ami a negyedosztálynak felel meg) már a 2018–19-es idényben, azaz alapításuk második szezonjában feljutottak a dágiak, akik azóta is abban az osztályban, a közép-dunántúli csoportban szerepelnek.

A Szikora testvérek közül Ágoston és (a 2021–22-es idényt később esztergomiként töltő) Bence már akkor a dágiak játékosa volt, Kristóf 2021-ben igazolt át Leányvárról, Márton pedig a 2022–23-as szezonban került át Esztergomból.

NB III-as bajnok is volt a dági asztalitenisz-csapat

A 2019–20-as idény abból a szempontból is különleges volt, hogy az újonc dágiak egy NB III-as csoportban szerepeltek az idény végén bajnoki címet ünneplő, Szikora Mártont foglalkoztató esztergomiakkal. Bizony, a bajnokságban volt is testvérharc, Márton viszont Ágostonnal és Bencével szemben is veretlen maradt. A következő idényt az Esztergom már az NB II északnyugati csoportjában töltötte Szikora Mártonnal a soraiban,

a Dág pedig Ágostonnal és a bajnokságban 92 százalékos győzelmi aránnyal záró Bence vezérletével bajnoki címet szerzett az NB III-ban – a feljutást ugyanakkor nem vállalta a csapat.

Szikora Bence így is az NB II-be került, ahol Mártonnal közösen a 2021-22-es bajnokság 7. helyéhez segítették az esztergomiakat. Az NB III-ban eközben Szikora Kristóf és Szikora Ágoston segítségével a bennmaradásért küzdött az előző bajnok Dág, és ezt a 9. hellyel sikerült is kiharcolnia. 2022 nyarától kezdve viszont már egy célért küzd a négy Szikora fivér. Az első közös idényükben a hatodik, az előző évadban pedig negyedik helyhez segítették a dágiakat, a 2023–24-es szezonban

Márton 75 százalékos,

Bence 67 százalékos,

Ágoston 49 százalékos,

Kristóf pedig 43 százalékos

teljesítménnyel végzett az egyéni rangsorban.

Szikora Márton a dági asztaliteniszcsapat legeredményesebb játékosa

Fotó: Origó

Novemberben először győztek együtt a Szikora testvérek

Az elmúlt két idény alatt négy olyan csapatbajnoki mérkőzés is volt, amelyeken éppen ők négyen alkották a csapatot. Az első ilyen alkalomra még 2022 decemberében került sor, ahol a Beloiannisz ellen bravúros, 9-9-es döntetlent sikerült elérni. 2023-ban Balatonfüredről (8-10), majd a későbbi bajnok Vértesszőlős otthonából (4-14) is vereséggel távoztak a Szikora testvérek, a Polgárdi ellen viszont ismét sikerült a pontszerzés (9-9). A mostani, 2024–25-ös szezonban is volt már két olyan mérkőzés, ahol kizárólag Szikorák alkották a Dág KSE csapatát: a Balatonfüreden elszenvedett 11-7-es vereséget követően novemberben, Zsámbékon viszont megszerezték az első győzelmüket (14-4) a testvérek.

2025-ben a dágiak első hazai NB III-as mérkőzésére február 9-én, a községbeli, 2023 nyarára felújított Oszuska Miklós Sportcsarnokban került sor (ahol egy tavaly nyári edzőtáborban 72 órán keresztül folyamatosan asztaliteniszeztek fiatalok). A tabellán negyedik Dág az éllovas Balatonfüred csapatát fogadta, a házigazdák csapatában ezúttal is ott volt három Szikora testvér (a 32 éves Bence, a 29 éves Márton és a 27 éves Ágoston). A síelése miatt a távolból szurkoló, 30 esztendős Kristófot azonban a csapat ötödik alapembere, a 31 éves Jókai Csongor helyettesítette ezen a meccsen, amelyen a helyszínen jártunk. Egyszerre két asztalon zajlott a csapatmérkőzés, így közben is tudtunk beszélgetni azokkal, akik éppen nem játszottak.

Az éllovas Balatonfüredet fogadták a dágiak

Fotó: Origó

Az ötödik testvérük Szikoráék legnagyobb rajongója

„Nem sokkal azt követően kerültem a leányvári csapathoz, hogy a három idősebb Szikora fivér elkezdett ott játszani. Később, a győri tanulmányaim miatt néhány évre távoztam a vármegyei pingpongéletből, de

a barátság megmaradt, és ahogyan ők mondják, én is tiszteletbeli testvérük lettem

– árulta el Jókai Csongor.

– Valóban így van, egy ideig ráadásul úgy tűnt, Csongor egyedüliként lesz az, aki a három bátyámat kiegészíti egy csapattá – erősítette meg Szikora Ágoston, aki Kristófhoz hasonlóan cselgánccsal is próbálkozott, de a középső bátyja végül abban a sportágban még több évig volt aktív. – Amikor ők elkezdtek Leányvárra járni Dósa Mihályhoz, engem még különösebben nem foglalkoztatott a pingpong, de látva a lelkesedésüket, és ahogyan Bence otthon, a garázsban elkezdett engem is tanítani, végül én is a sportág hatása alá kerültem. Van egy húgunk is, aki rendszeresen szurkol nekünk és néha ütöget is velünk, de őt végül nem sikerült a versenyzés világába vonzanunk. A célom azóta is az, hogy legalább egy testvéremmel mindig együtt játszhassak, és ezt mostanáig sikerült is teljesíteni.

Nagyon jó a kapcsolat közöttünk, élvezzük, hogy egy célért küzdünk.

Szikora Ágoston Budapesten informatikusként dolgozik, hétvégenként viszont a dági asztalitenisz-csapat sikereiért is küzd

Fotó: Origó

Valóban érezhető az osztálykülönbség az NB II és az NB III között

– Nem mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy a négy testvér egyszerre legyen nálunk, hanem valóban ők szerették volna így. Fokozatosan szivárogtak át, most pedig már mindenki egy csapatban van – erősítette meg Pósfai Zsolt szakosztályvezető, aki hozzátette, Szikora Bencét valóban ő hívta Dágra, amikor a legidősebb fivér 2018 nyarán „szabadúszóként” éppen Leányváron volt. – 2021 tavaszán

nagyon örültünk az NB III-as bajnoki címnek, de értelmetlen lett volna »pofozógépnek« az NB II-be kerülnünk,

így inkább maradtunk a helyünkön, mert nem akartuk, hogy elmenjen a játékhoz való kedv. A mostani időszakot pedig próbáljuk-próbálják kiélvezni, mert ki tudja, meddig maradnak így, és melyiküket merre sodorja majd az élet család és munka szempontjából.”

– Amikor 2008-ban, egy falunapon közelebb is megismerkedtünk a leányvári pingpongélettel, aligha gondoltuk volna, hogy Leányvárról indulva másfél évtizeddel később mindannyian a dági NB III-as csapat sikereiért harcolunk. Az is igaz viszont, hogy

nem elsősorban a minél jobb eredmény, hanem inkább a jó játék és a jó hangulat a cél, valamint hogy együtt legyünk.

Már csak azért is, mert a még nagyobb sikerekért többet kellene edzeni, márpedig mindannyian Budapesthez vagyunk már kötődve a munka és/vagy a család miatt, az időnk így ezt nem engedi – ismerte el Szikora Bence. – Miután a dági bajnokcsapatból az NB II-es Esztergomhoz kerültem, nagyon lehetett érezni a minőségi különbséget a két osztály között. Ahogyan korábban a KSI-t, úgy ezt a lehetőséget is éppen azért hagytam végül ott, mert ezekhez sokkal több edzésre lett volna szükség, ehhez viszont nem állt rendelkezésre elég idő. Az előző szezonban pedig például hónapokat töltöttem Stockholmban a munka miatt, ahogyan a mostani idény elején Marci nem ért rá több fordulón keresztül az esküvője miatt.

A legidősebb testvér, Szikora Bence szerint a néhány nyáron át teljesített pécsi edzőtáborok is meghatározóak voltak a fejlődésükben

Fotó: Origó

– Bizony, október óta már házas vagyok, négyünk közül elsőként. Szintén Budapesten lakunk, de a közeljövő tervei között szerepel egy vidéki kertes házba költözés is, úgyhogy lesznek még változások – vette át a szót az idei szezonban 86 százalékos győzelmi aránnyal rendelkező Szikora Márton. – Ahogyan Bence is mondta, én is éreztem az óriási különbséget az NB II és az NB III között, de

élveztem az esztergomi időszakot a fejlődési lehetőség miatt, és szeretnék majd a jövőben ismét játszani abban az osztályban.

Pingpongasztal mellett focipályán is egy csapatban

Szikora Márton 2021 óta bátyjával, Kristóffal együtt egy 2018-ban létrehozott családi vállalkozásban dolgozik – az idősebbik testvér által megalapított Szikora Transz Kft. Komárom-Esztergom vármegye egyik legnépszerűbb asztalitenisz-versenyének névadó szponzora is. A négy fivér pedig nem csupán a dági pingpongosok sikeréért harcol közösen, hanem heti egy alkalommal Budapesten, az ELTE által szervezett

kispályás focibajnokságok egyikében is egyazon csapatnak a tagjai.

A fivérek azt is elárulták, hogy hallottak elbeszéléseket arról, hogy régebben alkotott négy testvér egy asztalitenisz-csapatot, de az elmúlt szűk húsz évben ők nem találkoztak ilyennel. Olyannal Pécsett már igen, hogy négy testvér egyszerre volt tagja egy adott szakosztálynak, de ők nem egy bajnokság egy csapatában szerepeltek. Szikoráék viszont igen, február 9-én pedig közülük hárman, Jókai Csongorral kiegészülve bravúros eredményt értek el, hiszen noha 8-5-re és 9-7-re is vezetett ellenük az éllovas Balatonfüred, végül a dágiak 9-9-es döntetlent elérve pontot szereztek, és tovább harcolnak az NB III-as csoportjuk dobogójáért. Március elején, a Veszprém ellen folytathatja ez a küzdelmet a négy fivér – együtt, a „tiszteletbeli testvérükkel” is kiegészülve.