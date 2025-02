Ez a rezümé: Szoboszlai Dominik eddigi legjobb meccse a Liverpoolban

Szoboszlai Dominik góljával és gólpasszával az éllovas Liverpool 2-0-ra nyert a címvédő Manchester City vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott középpályás mellett Mohamed Szalah volt a rangadó legjobbja, a liverpooliak két ásza boldogan nyilatkozott a Sky Sportsnak a lefújás után.

Szoboszlai és Szalah remekelt

A két klasszis egymást szolgálta ki az angol bajnoki címvédő elleni rangadón, a City védekezése nem tudott mit tenni velük.

Nem ez volt a legjobb gólpasszom neki. Éppen tegnap gyakoroltuk ezt a figurát, bízzunk benne, hogy a jövőben is beválik. Aztán végre ő is észrevett engem, ez nem mindig történik meg...

– viccelődött a magyar játékos, amivel sikerült megnevettetnie az egyiptomit, aki cserébe kölyöknek nevezte Szoboszlait.

– Két tízessel játszottunk, és bár a City irányított, az eredménynek mi örülhetünk, és csodálatos, hogy ebben a stadionban győztünk. A kapunktól harminc méterre védekeztünk, mindent beleadtunk. Ez is a futball része, néha nálunk van kevesebbet a labda – értékelte a mérkőzést Szoboszlai, aki rettenetesen elfáradt a meccs végére, de az angol média erre nem volt tekintettel, nem hagyták levegőhöz jutni őt, egyből lerohanták egy kamerával.

Szoboszlai és Szalah voltak a meccs legjobbjai. Fotó: AFP/Paul Ellis

– Egészen hihetetlen, ami ma történt, nehéz ebben a stadionban játszani. A City egy kemény ellenfél, fantasztikus edzőjük van. Boldog vagyok, hogy mi nyertük a meccset, már csak azért is, mert versenyben vagyunk a bajnoki címért. Remélhetőleg nyugodtak maradunk, mert néha túl nagy a nyomás rajtunk. De megpróbáljuk megnyerni az összes meccset, mert újra el akarjuk hódítani a bajnoki címet! – áradozott Mohamed Szalah, aki a bajnoki elsőség mellett egy Premier League-rekordot is célba vehet a következő mérkőzéseken. Az egyiptomiak klasszisa a találkozó után az öltözőfolyosón összefutott a City trénerével, Pep Guardiolával is.

A számok nem hazudnak: Szoboszlai a csúcson

Szoboszlait egyébként csak egy hajszál választotta el attól, hogy két gólpasszt jegyezzen, de ennek ellenére a brit média a magyar középpályás lábai előtt hever.

Ha a kapott osztályzatok átlagát nézzük, nem állunk messze az igazságtól, hogy Szoboszlai a liverpooli időszakának legjobb teljesítményével rukkolt elő a Manchester City ellen vívott rangadón.

Szoboszlai Dominik volt a Főnök!

A Sky Sport televíziós szakértőjeként dolgozó Jamie Carragher korábban sokat bírálta Szoboszlai Dominiket, mondván, hogy rengeteget robotol a pályán, de a gólszerzésből nem veszi ki a részét. Nos, a Liverpoolban 1996 és 2013 között szerepelt, 38-szoros válogatott védő most csattanós választ kapott. – Szoboszlaitól ez a gólpassz nem e világi volt. Érdemes megfigyelni Andy Robertson helyezkedését is, aki megakadályozta, hogy Phil Foden odalépjen, ez tette lehetővé, hogy Szoboszlai betegye a labdát, ami tökéletes, fantasztikus megoldás volt tőle – áradozott Carragher.

Carragher szerint Szoboszlai gólpassza földöntúli volt a Manchester City ellen. Fotó: AFP

Robbie Fowler 1993 és 2001, majd 2006 és 2007 között játszott a Liverpoolban (de megfordult a Manchester Cityben is), a Premier League történetének kilencedik legeredményesebb gólszerzője 163 találattal.

S a tegnapi meccs után a közösségi oldalán Szoboszlait dicsérte, egy rövid, poénos bejegyzéssel tudatta, hogy honfitársunk volt a „főnök”.

A Liverpool legrutinosabb futballistája, Andy Robertson sem fukarkodott a dicséretekkel.

– Azt gondolom, hogy igazi kulcsemberré nőtte ki magát nálunk, egy fantasztikus játékos. A minősége egy dolog, de az energiája a másik igazán fontos elem – mondta Szoboszlairól a skót balhátvéd, aki alapembere volt a Liverpool korábbi angol bajnok és BL-győztes csapatainak is. – Különböző pozíciókban játszott, az edző különböző feladatokat kért tőle, és ő ezeket magáévá tette, tudja, mit kell tennie a csapatért – zárta a gondolatait Robertson.

Liverpool: hogyan tovább a Premier League-ben?

– Megyünk tovább, nehéz mérkőzés vár ránk a Newcastle ellen, aztán lesz még tizenegy meccs. Még nem nyertük meg a bajnokságot, úgyhogy nyugodtnak kell maradnunk, és folytatni, amit elkezdtünk. Remélhetőleg a végén elérjük a célunkat – mondta el az előttük álló feladatokról Szoboszlai.

A Liverpoolnak már tizenegy pont az előnye a Premier League-ben az egy meccsel kevesebbet játszó Arsenal előtt.

A harmadik Nottingham tizenhét, a címvédő, jelenleg negyedik Manchester City pedig húsz ponttal marad el Slot Vöröseitől. A Liverpool szerda este a Newcastle United csapatát fogadja hazai pályán, majd egy hét múlva a Paris Saint-Germain otthonába látogat, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő első mérkőzésére.

Premier League, az élcsoport:

1. Liverpool 27 64-26 64 pont

2. Arsenal 26 51-23 53

3. Nottingham Forest 26 44-33 47

4. Manchester City 26 52-37 44

5. Newcastle United 26 46-36 44

6. Bournemouth 26 44-30 43

7. Chelsea 26 48-36 43