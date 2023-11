Nem tudnak mit kezdeni Szoboszlai magyarságával az angolok

Miként megírtuk, a hét végi Manchester City–Liverpool rangadó előtt Pep Guardiola bicskája, helyesebben nyelve is beletörött nevének helyes kiejtésébe. „Szvolazi” – így utalt a magyar válogatott csapatkapitányára a katalán tréner.

Pep Guardiola’s pronunciation of “Szoboszlai” is absolutely mental 😂pic.twitter.com/XpvlVpPh4i — Watch LFC (@Watch_LFC) November 24, 2023

Egyszer jó lenne megkérdezni tőle: ezt ugyan honnan vette? Maga Szoboszlai nem húzta fel magát a dolgon, ahogy kommentben is utalt rá, jót röhögött rajta.

Az újságíróktól elfogadhatatlan a hiba

Guardiolának, bízzunk benne, lesz még alkalma megtanulni Szoboszlai nevét. Sokkal bosszantóbb, hogy azok is hibáznak, akiknek a pontosság adja a hitelüket: az újságok. Az Express nevű angol lap újságírója – miként a Metropol kiszúrta – egyazon cikken belül többször is elrontotta Szoboszlai nevét, hol „Szboslai”, hol pedig „Szoboslaiként azonosítva a Liverpool magyar klasszisát. Arról már nem is szólva, hogy egyszer osztrákként utalt a magyar labdarúgás büszkeségére.