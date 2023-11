Pep Guardiola „szájára vette” Szoboszlai Dominik nevét + videó

A Liverpool edzője, Jürgen Klopp után a Manchester City mestere, Pep Guardiola is megtartotta a szombati rangadó előtti sajtótájékoztatóját, amelyen is szóba került. Nincs ebben semmi meglepetés, a magyar középpályás a Liverpool egyik legjobb játékosa ebben az idényben, nyilván Guardiola is felfigyelt a teljesítményére. Épp kiemelte a Liverpool veszélyes futballistáit, Mohamed Szalah után Szoboszlai és Ryan Gravenberch nevének a kiejtése azonban komoly nyelvtörőnek bizonyult neki.

Szoboszlai Dominik miatt már a rangadó előtt főhetett Pep Guardiola feje (Fotó: EPA/Guillaume Horcajuelo)

Érdekesség, hogy Szoboszlai épp a napokban tanította az angolokat arra, hogyan is kell kiejteni a nevét. Guardiola a jelek szerint nem látta a Premier Legaue videóját...

Guardiola a „szájára veszi” Szoboszlai nevét:

Pep Guardiola’s pronunciation of “Szoboszlai” is absolutely mental 😂pic.twitter.com/XpvlVpPh4i — Watch LFC (@Watch_LFC) November 24, 2023

Játszhat-e Haaland a Liverpool ellen?

A Manchester City–Liverpool rangadó előtt a legnagyobb figyelem Erling Haaland állapotára irányul, s erről is információkat osztott meg Guardiola. Mint ismert, a City norvég gólvágója, az idényben 12 Premier League-meccsen 13-szor eredményes Haaland a norvégok Skócia elleni Eb-selejtezőjét bokasérülés miatt kihagyta, s kérdéses a játéka a Liverpool ellen is.

– Tegnap kötéssel a lábán edzett, ma lesz egy utolsó edzés, remélhetőleg tud játszani valamennyit – bizakodott Guardiola. – Van néhány bajunk, mint minden más csapatnak is. Meglátjuk, hogy a mai edzést, hogyan bírja.

Klopp? Mi mind barátok vagyunk!

Guardiola a Jürgen Klopp elleni személyes párharcról is szót ejtett, ami már a Bundesligában is kiélezett volt köztük, amikor ő a Bayern München, a német meg a Dortmund kispadján ült.

– Mi mind barátok vagyunk – fogalmazott Guardiola. – Már egész jól ismerjük egymást. Persze az idő rohan, Jürgen már nyolc éve itt van a Liverpoolnál, és más játékosokkal dolgozik, mint a kezdetekkor. Most újraépíti a csapatát, de az elképzelése mindig hasonló, és mindig a legerősebb riválisunk volt. Topcsapat. Várom a meccset.

Jelenleg a Manchester City 28 ponttal a Premier League élén áll, a Liverpool – az Arsenallal holtversenyben – egy ponttal lemaradva a második.

Borítókép: Pep Guardiola dolga meggyűlt Szoboszlai nevével (Fotó: EPA/Daniel Hambury)