A BBC-n Szoboszlai lábhossza volt a téma, elképesztő hasonlat került elő

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a Liverpool legutóbbi meccsét is, a Wolverhampton elleni 2-1-es győzelem után a legtöbb helyen a munkabírását dicsérték. Ez volt a téma a BBC műsorában is, amelyben Stephen Warnock dicsérte a klub nyolcasát. Méghozzá korábbi csapattársa, Steven Gerrard jegyeit véli felfedezni benne.

Szoboszlai Dominik lenne az új Steven Gerrard? Fotó: NurPhoto via AFP

– A hosszú lábai és a lépésmintája alapján is hasonlít Szoboszlai Dominik Steven Gerrardra – jelentette ki Warnock, aki 2002 és 2007 között volt a Liverpool balhátvédje, és kétszer szerepelt az angol válogatottban is.

– Szoboszlainak elképesztő futóereje van ebben a Liverpoolban, ezért láthatjuk őt és Diogo Jotát olyan sokat dolgozni elöl – tette hozzá Warnock, akinek a BBC-n elhangzott szavai egyfajta válaszként értelmezhetőek egy korábbi másik liverpooli csapattársnak, Jamie Carragharnek, aki korábban kritizálta Szoboszlait, mert kevés gólt szerez.

Ebben egyébként Gerrard kiemelkedő volt, 186 gólt szerzett a Liverpool mezében. Tette ezt 710 meccsen, ami azt jelenti, hogy felkerekítve nagyjából minden negyedik találkozón talált a kapuba. Szoboszlai ettől egyelőre arányaiban is elmarad, neki 78 mérkőzés után 12 gólja van a Liverpoolban, de épp a minap beszélt arról, hogy Arne Slot érkezésével megváltozott a játéka.

Szoboszlai: Arne Slot alatt olyan dolgokban fejlődtem, amire nem is gondoltam

– Slot sokat változtatott a játékomon, sokat fejlődtem alatta, olyan dolgokban is, amiket korábban nem gondoltam volna – fogalmazott Szoboszlai a Liverpool oldalán. – Még mindig fejlődhetek, és ezen dolgozom minden nap. Más a szerepem, mint az előző idényben, amikor nyolcast játszottam, és inkább a védekezésért feleltem, mint a támadásért. Most már több feladatom van támadásban, de a védelemért is ugyanúgy dolgozom.

A BBC adásában meg is jegyezték, hogy Szoboszlainak már most összességében tíz gól+gólpassza van (5-5), így jó eséllyel túlszárnyalhatja az első liverpooli idényének a termését, ami 11 volt 45 meccsen.

