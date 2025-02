Angliában ezzel riogatják Szoboszlaiékat – összeomlás előtt a Liverpool?

Sok minden változott az elmúlt egy évben a Liverpool háza táján, hogy csak a legfontosabbat emeljük ki: ma már nem Jürgen Klopp, hanem Arne Slot a csapat edzője. Egyvalami viszont hasonló a jelenlegi és a tavalyi helyzetben: Szoboszlai Dominik csapata magabiztosan vezeti a Premier League-et.

Ha Szoboszlai Dominiken múlik, a Liverpool bajnok lesz idén. Fotó: NurPhoto via AFP

A hasonlóságra az ESPN hívta fel a figyelmet: az előző idényben a Liverpool 26 megvívott Premier League-meccs után 60 ponttal állt az első helyen, most szinte ugyanennyivel, 61-gyel vezeti a bajnokságot. 2024-ben ilyenkor ugyanúgy eggyel több lejátszott mérkőzése volt, mint az üldözőknek, akkor négy pont volt az előny a Manchester City előtt, most nyolc az Arsenal előtt. Már itt érződik, hogy Szoboszlaiék helyzete most sokkal jobb.

Ám 2024-ben csak ezután következett be a Liverpool összeomlása, amikor áprilisban volt egy ötmeccses sorozata, amelyből csak egyet tudott megnyerni, mellette kétszer kikapott és kétszer ikszelt. Akkor hagyta le Szoboszlaiékat a végül aranyérmes Manchester City és az ezüstöt megszerző Arsenal is.

Most is összeomolhat a Liverpool?

Érdekesség, hogy az eddigi 26 fordulóban a megszerzett pontszám alapján nem a Liverpool lett sokkal jobb, mint amilyen egy éve volt, hiszen csak eggyel több pontot szerzett a Slot-féle csapat, mint a korábbi az előző idény azonos szakaszáig Klopp vezetésével.

Az, hogy mégis a tavalyi duplája, négy helyett nyolc pont Szoboszlaiék előnye az élen, sokkal inkább köszönhető a riválisok visszaesésének. Míg tavaly sokáig három egyenrangú csapat, a Liverpool, a City és az Arsenal futott versenyt a bajnoki címért, addig ezt a szintet a jelenlegi évadban csak a Slot-csapat tartja, Pep Guardiola manchesteri együttese soha nem látott gödörbe került, Mikel Arteta ágyúsait pedig komoly sérüléshullám sújtja.

Ugyanakkor még nem dőlt el semmi, a jelenlegi nyolcpontos előnyből potenciálisan öt lehet, ha a többiek is beérik meccsszámban Szoboszlaiékat, és vasárnap a City elleni rangadón is elsősorban a Liverpoolnak van veszítenivalója. Slot együttese ráadásul az utóbbi hetekben nem volt olyan meggyőző, a vörösök a legutóbbi négy mérkőzésükből csak egyet tudtak megnyerni, és azt is csak nagy nehézségek árán, a kiesés elől menekülő Wolverhampton ellen.

Nagy különbség: Szoboszlai szerepe

A tavalyi tavaszhoz képest az egyik szembetűnő és sorsdöntő különbség Szoboszlai Dominik szerepe lehet. 2024-ben ebben az időszakban, februárban sérült volt, ami után már nem is tudta visszaszerezni az állandó helyét a Liverpool kezdőjében Kloppnál a szezon végéig.

Most hasonlónak semmi jele, a magyar középpályás kirobbanó erőben van és nagyszerű formában futballozik. Arne Slot legutóbb is őt hozta fel pozitív példaként. Szoboszlai lehet az egyik döntő faktor, hogy a Liverpool 2024-gyel ellentétben idén fel tudja tenni a koronát az idényére a Premier League bajnoki címével.

