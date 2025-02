Slot emiatt sajnálja Szoboszlai Dominiket

Kisebb hullámvölgybe került az Arne Slot vezette Liverpool, az eredményeket tekintve legalábbis mindenképp. A Vörösök a legutóbbi négy mérkőzésükből csak egyet tudtak megnyerni:

Visszatérve a tegnapi összecsapásra, a Liverpool játéka egyértelműen feljavult a Wolverhampton, és főleg az Everton elleni találkozóhoz képest. Szoboszlai Dominikék domináltak az első félidőben, vezettek is a meccsen, de a Villa két gyors góllal fordított a szünet előtt, a második játékrészben pedig már csak szépítésre futotta a vendégeknek, 2-2 került a jegyzőkönyvbe.

Slot egy dolog miatt bosszankodik

Slot ezt csalódottan vette tudomásul. A holland tréner máskor a nehéz, rosszabbul sikerült mérkőzések után is el-elmosolyodik, szerdán azonban nagyon komor volt. Elsősorban nem a kihagyott helyzetek miatt bosszankodott, hanem azért, mert a Liverpool rögzített játékhelyzet után kapta az egyik gólt.

– Egyáltalán nem vagyok boldog. Ha visszanézzük a meccset, azt fogjuk látni, hogy jóval több helyzetet dolgoztunk ki, mint ők, mindent megtettünk a győzelemért, az egyetlen félresikerült dolog az volt, hogy rögzített helyzetből kaptunk gólt. Ha ilyen gólt kapsz egy erős ellenfél ellen, akkor nagyon nehéz lesz megnyerned a meccset – állapította meg a Liverpool menedzsere, aki az ominózus gólt a lefújás után adott interjújában és a sajtótájékoztatón újra és újra felemlegette. – Az egyetlen ok, ami miatt egy ici-picit örülhetünk, hogy a meccs utolsó helyzete az övéké volt, de egyébként nem vagyok boldog a döntetlen miatt. A szünetben sem voltam az, amikor 2-1-re vezetett az ellenfél, az eredmény egyáltalán nem tükrözte a játék képét. De ha rögzített helyzetből gólt kapsz a labdarúgásban, a dolgok gyorsan megváltoznak.

Arne Slot az eredménnyel nem volt elégedett, de Szoboszlait megdicsérte Fotó: PA Images/Martin Rickett

Slot apálya szélén azt is megemlítette, egy játékosa különösen maga alatt van. Nevet nem akart mondani, hiszen nem nehéz kitalálni, hogy kiről van szó. Darwin Núnez ezen a mérkőzésen is elrontott két nagy helyzetet. Az elsőt éppen Szoboszlai készítette elő, ajtó-ablak ziccert hagyott ki az uruguayi. Amikor Slotot az interjúban a kimaradt helyzetekről kérdezték, többi támadójáról kezdett beszélni, Núnezt ekkor sem említette.

– Diogo Jotának voltak jó pillanatai, az első gólban is nagy szerepe volt. Szoboszlai Dom egy rendkívül fontos játékosa a csapatnak, rengeteget dolgozik, és ma egy gólpassza is lehetett volna... – sajnálkozott a tréner, hozzátéve, hogy a magyar középpályás be is találhatott volna. Núnez kimaradt zicceréről ezt mondta később:

Conor Bradley elképesztő passza után Szoboszlai mindent beleadva rohant előre, és egy tökéletes megoldással egy százszázalékos helyzetet készített elő. Aztán Darwinnak a bal lábával kellett befejeznie a támadást, miközben ő jobb lábas. Ettől függetlenül ez még egy óriási helyzet volt. Nagyon szerencsétlen volt Darwin. Reménykedtem abban, hogy lesz még egy ilyen lehetősége, mert egy hozzá hasonló játékos valószínűleg nem hagyna ki még egy ilyen helyzetet. Aztán volt is egy alkalom, amikor közel járt a gólhoz, de Emiliano Martínez (a Villa kapusa – a szerk.) remekül lépett közbe. Mindenki csalódott most, de szerintem teljesen természetes, hogy a játékos, aki kihagyott egy ekkora helyzetet, a legszomorúbb mindenki közül.

Slot hozzátette, szerinte egyértelmű, hogy melyik csapatnak kellett volna győznie a meccsen, ugyanakkor a Vörösök már nyolc ponttal vezetnek a Premier League-ben az Arsenal előtt, szóval azért a kardjukba sem kell dőlniük.

Csaknem az egész ország imádja a Premier League-t. Ez elsősorban Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak köszönhető. A szigetországi topliga fordulóról fordulóra megmozgatja a hazai szurkolókat, és jelentős réteg kezdett nyitni a fent említett magyar válogatott játékosoknak köszönhetően a labdarúgás felé. A TippmixPRO számtalan fogadási lehetőséget kínál a Premiere League-ben is. Részletek itt!