Liverpoolban nem téma a Bajnokok Ligája, Slot Szoboszlai Dominikkal példálózott

Ahogy haladt előre a Bajnokok Ligája, mindenkinek egyre világosabbá vált a 2024–25-ös idénnyel bevezetett új lebonyolítás. Korábban erről beszélt Arne Slot is, a Liverpool vezetőedzője. Most már egyértelmű az is, mekkora előnyt élveznek azok a csapatok, amelyek az első nyolc között zárták az alapszakaszt.

Nem kellett külön párharcot vívniuk a legjobb 16 közé kerülésért.

A nyolcaddöntőben otthon játszhatják a visszavágót.

A feszített menetrendben is komoly könnyebbség, kettővel kevesebb meccset kell játszani.

Arne Slot a két ziccert elpuskázó Darwin Nunezt vigasztalja az Aston Villa–Liverpool Premier League-mérkőzés után Fotó: AFP

PSG vagy Benfica? Liverpoolban nem dilemma

Az már a legjobb 16 közé jutásért rendezett csaták első felvonása után biztosnak tűnt, hogy a Paris Saint-Germain lehet a Liverpool egyik lehetséges ellenfele. A másik fronton a Benfica hatalmas küzdelemben, 4-3-s összesítéssel múlta felül a Monacót. A Liverpool e két csapaton a Barcelonával osztozik lehetséges ellenfélként.

PSG vagy Benfica? Elsőre a többség valószínűleg azt felelné, jobb elkerülni a párizsiakat, de ez nem is olyan biztos. A Benfica elképesztően stabil csapat szereplője a Bajnokok Ligájának, legutóbb a 2009–10-es idényben hiányzott, a közelmúltat tekintve 2022-ben és 2023-ban is negyeddöntőt játszott.

Azt gondolnánk, Liverpoolban is a többséget ez foglalkoztatja, de nem. Arne Slot csütörtökön is tartott sajtótájékoztatót, és egyetlen kérdést sem kapott a Bajnokok Ligájával kapcsolatban. Az alábbiakról kérdezték:

A Manchester City elleni, vasárnapi Premier League-rangadó

Darwin Nunez aggasztó formája

Gravenberch formája

A játékosokat milyen oldalukról ismerte meg az idény során.

Szoboszlai Dominik futóteljesítménye Arne Slotot is lenyűgözte az Aston Villa–Liverpool Premier League-mérkőzésen Fotó: Liverpool FC/ Getty Images

Arne Slot: Szoboszlai csak fut fel és le

Ez utóbbi kérdést nem gondolnánk különösebb izgalmasnak, Slot mégis a kedvünkben járt, hiszen Szoboszlai Dominikot dicsérte agyba-főbe az Aston Villa elleni 2-2 másnapján.

Ha újranézték a szerdai meccset, akkor elsősorban Szoboszlai Dommal példálózom: micsoda munkabírás zsinórban a harmadik meccsén. Az utolsó utáni másodpercig futott fel-le, fel-le, fel-le, fel-le, fel-le. Ez az egyetlen dolog, amit számonkérhetnek önök és a szurkolók is

– méltatta Slot Szoboszlait.

Reméljük, ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ott lesz a Manchester City elleni rangadón is a Liverpool kezdőjében.

Bajnokok Ligája-menetrend egészen a döntőig

Vissza a Bajnokok Ligájához. A nyolcaddöntőben minden kiemelt egy nem kiemelt csapattal találkozik. A párosítást részben már korábban kisorsolták, két-két kiemelt csapatnak két-két lehetséges ellenfele van. A nyolcaddöntőben a kiemelt fél játssza majd hazai pályán a visszavágót. Összekerülhetnek azonos országbeli csapatok, és olyanok is, amelyek az alapszakaszban már játszottak egymással. A negyeddöntőktől kezdve azonban nincs újabb sorsolás, a csapatok előre meghatározott ágrajz szerint haladnak tovább a döntő felé.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntő párosítása a sorsolás előtt:

PSG–Liverpool/Barcelona

Benfica–Barcelona/Liverpool

FC Brugge–Lille/Aston Villa

Dortmund–Aston Villa/Lille

Real Madrid–Atlético Madrid/Bayer Leverkusen

Bayern München–Bayer Leverkusen/Atlético Madrid

PSV Eindhoven–Arsenal/Internazionale

Feyenoord–Internazionale/Arsenal.

Arne Slot teljes csütörtöki sajtótájékoztatója: