A Plzen edzője kockáztatott, és betalált a Ferencváros elleni húzásával

Már az első játékrészben eldőlt a visszavágó a Viktoria Plzen javára. A hazaiak a nigériai támadó, Rafiu Durosinmi góljával szerezték meg a vezetést a 27. percben, ezt követően Pavel Sulc a 35., újra Durosinmi pedig a 38. minutumban volt eredményes. Utóbb kiderült, hogy a kétgólos játékos nem volt száz százalékos állapotban a meccs előtt, és a plzeniek kisebb kockázatot vállaltak a szerepeltetésével.

Rafiu Durosinmi (17) két góllal terhelte a Ferencváros kapuját. (Fotó: Czeglédi Zsolt)

Működött a Viktoria Plzen terve

– A Ferencváros védőjátékának elemzése alapján szükségünk volt egy gyors és magas játékosra. Több lehetőséget is megfontoltunk, végül ezt választottuk, és mivel Durosinmi mindegyik gólban benne volt, úgy néz ki, hogy beletaláltunk. Tudtuk, hogy még nem teljesen fitt, de azt is számításba vettük, hogy ha így játszik 60 percet, akkor senki sem fog rá haragudni – magyarázta a meccs után a Viktoria Plzen vezetőedzője, Miroslav Koubek.

– Az volt a terv, hogy végig hajtjuk az ellenfelünket, folyamatosan párharcokra kényszerítjük, és ez működött is, igaz, nem az egész meccs alatt, hiszen a végén nagyon mélyen kellett védekeznünk. Ennek ellenére játékban és intenzitásban is egyértelműen jobb teljesítményt nyújtottunk, mint Magyarországon.

A Fradi játékosainak vissza kell szerezni az önbizalmukat

Miközben a Viktoria Plzen edzője és játékosai készülhetnek az Európa-liga nyolcaddöntőjére, a Ferencváros számára elsődlegesen a vereség, és sokkal inkább a halovány produkció okaira kell megtalálni a magyarázatot. A vezetőedző, Robbie Keane és az egyébként jól védő kapus, Gróf Dávid csalódottan értékelt, akárcsak zöld-fehérek dán védője, Stefan Gartenmann a lefújás után röviden összegzett.

– Csakis magunknak köszönhetjük ezt a vereséget, a Plzen egyszerűen keményebb volt, szinte minden párharcot megnyertek a játékosai – mondta Gartenmann, aki tavaly augusztusban igazolt a Ferencvárosba. – Most az a legfontosabb, hogy visszaszerezzük az önbizalmunkat, hiszen a bajnokságban és a magyar kupasorozatban is versenyben vagyunk még. A csapat már többször is megmutatta, hogy képes remek teljesítményre, nekünk, játékosoknak pedig ezt az érzést kell erősítenünk egymásban.

A Fradi játékosai csalódottan hagyták el a pályát a Viktoria Plzen elleni meccs után. (Fotó: Czeglédi Zsolt)

Hogyan tovább, Ferencváros?

Amint Gartenmann is elmondta, magyar szinten még két fronton is versenyben van a csapata. Az NB I-ben vasárnap, a 21. fordulóban folytatja szereplését az FTC, amely akkor a Fehérvár FC vendége lesz. A 2025-ben lejátszott négy bajnokiján mindössze két pontot szerzett címvédőként a bajnokságban a Fradi, emiatt jelenleg ötpontos hátrányban van a listavezető Puskás Akadémia mögött.

A Magyar Kupában még „csak” a negyeddöntőbe jutás a tét, a Ferencváros az ETO FC Győr otthonában játszik majd nyolcaddöntőt február 27-én.