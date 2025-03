Bognár György reagált Böde Dániel megjegyzésére

– Vicces kiszólás volt, mert Dani tisztában van a helyzetével.

Böde is tudja, hogy ha kilencven perceket játszana, nem lenne tizenegy gólja,

mert nála az a lényeg, hogy a mérkőzésnek abban a periódusában szálljon be, amikor van dinamikája. Az a harminc perc pontosan jó neki arra, hogy akár két gólt is lőjön – mondta Bognár György.

Bognár György: Ez legerősebb paksi keret

Az elmúlt négy idényből háromszor a Paks adta a gólkirályt (Hahn János, Ádám Martin, Varga Barnabás), most Böde Dániel, vagy akár Tóth Barna is folytathatja a sort. Természetesen ez a sorozat szorosan összefügg Bognár György és Paks játékfilozófiájával, amely mellett az is rokonszenvessé teszi a csapatot, hogy csak magyar futballistákkal éri el szép eredményeit.