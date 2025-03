Tóth Alex hetek óta abban reménykedett, hogy ott lesz Marco Rossi keretében

Marco Rossi hétfőn keretet hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott márciusi, Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozókra. A szövetségi kapitány két újoncnak szavazott bizalmat: a nemrég a magyar válogatottat választó Dárdai Bence meghívása nem meglepetés,

ugyanakkor a Ferencvárosban az elmúlt időszakban Robbie Keane által egyre több lehetőséget kapó Tóth Alexé viszont az.

Szinte meseszerű a 19 éves középpályás karrierje: két-három hónap alatt előbb stabil kezdő lett klubcsapatában, hétről hétre kiemelkedő teljesítményt nyújt és gólpasszokkal is segítette a társakat, míg a Ferencváros-legenda, Lipcsei Péter szerint ő testesíti meg a szurkolók által egyre többször hiányolt Fradi-szívet a csapatban.

Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Itthon ez a futball csúcsa

– Őszintén megmondom, hogy az elmúlt egy-két hétben, ahogy egyre közeledett a kerethirdetés időpontja, úgy kezdtem el én is egyre jobban reménykedni, hogy hátha számít rám a mester. Ettől függetlenül igyekeztem nem túlságosan beleélni magam az egészbe, éppen ezért óriási meglepetésként ért a hír, nagyon boldog vagyok.

Egyszerűen leírhatatlan érzés Magyarországot képviselni bármilyen téren és bármilyen korosztályban,

és úgy gondolom, hogy itthon ez a futball csúcsa. Minden magyar gyereknek az az álma, hogy egyszer magára ölthesse a címeres mezt, én pedig most lehetőséget kaptam arra, hogy be is teljesíthessem ezt az álmot – jelentette ki a FradiMédia kérdésére Tóth Alex.

A 19 éves játékos elárulta, Dibusz Dénes és Varga Barnabás – akik most is tagjai Marco Rossi keretének – is sokat mesélt már a válogatottról, így úgy véli, ahogy minden alkalommal eddig, most is egy befogadó, barátságos közeg jön össze Telkiben. Éppen emiatt nagyon várja már, hogy jövő hétfőn találkozzon a többiekkel, és

a pályán természetesen mindent meg fog tenni azért, hogy meghálálja a szövetségi kapitány bizalmát.

Klubedzője, Robbie Keane úgy véli, ha valaki, hát Tóth Alex megérdemli, hogy tagja legyen a válogatott keretnek.

Robbie Keane szerint Tóth Alex kiérdemelte a játékával Marco Rossi meghívóját. Fotó: Micheller Szilvia

Igazi kulcsjátékosa a Fradinak

– Már hetekkel ezelőtt megmondtam, hogy Alexet be fogják hívni a válogatottba. Ő igazi kulcsjátékosa a Fradinak, és kiváló példája annak a filozófiának, amit szeretnénk meghonosítani ennél a klubnál.

Fiatal játékosként valósággal megragadta ezt a lehetőséget, nagyon kevés játékost látunk ebben a korban ilyen mentalitással és ilyen tudatosan futballozni.

Minden labdáért megküzd, folyamatosan csak az jár a fejében, hogy megszerezze a játékszert az ellenféltől – közölte az ír szakember, aki pontosan tudhatja, mit is jelent a nemzeti csapat tagjaként pályára lépni, hiszen 146-szoros ír válogatott volt aktív korábban.