Ferencváros: most nem fér bele a pontvesztés, a bajnoki cím múlhat ezen

Csalóka képet fest a női bajnokság tabellája. Pillanatnyilag a Győri Audi ETO KC vezet, a 40 pontos győriek mögött hárompontnyi lemaradással következő FTC azonban két meccsel kevesebbet játszott. Amennyiben a fővárosiak megnyerik azt a két mérkőzést, újra a tabella élére állnak.

A Magyar Kupát már megnyerte az FTC, de a csapat a bajnoki címét is megvédené (Fotó: Bodnár Boglárka)

Debrecenben döntetlen lett az eredmény

Amennyire „egyszerűnek” tűnik a feladat, legalább annyira magában hordozza a hibázás lehetőségét is. A címvédő a 19. fordulóban szombaton 17.15-től a Debrecent fogadja az Elek Gyula Arénában (tv: M4 Sport). A rivális győriek szerdán, ugyanebben a körben simán, 42-15-re nyertek a Vasas ellen, a Ferencváros viszont nem számíthat ilyen egyértelmű eredményre. Az FTC az eddigi 19 meccséből 18-at megnyert, az egyetlen kivétel egy döntetlen, amelyet éppen a DVSC vendégeként játszott a bajnokcsapat az ősszel.

Persze, a hazai pálya ezúttal a Ferencváros mellett szól, az előzetes adatok alapján telt ház előtt, várhatóan remek hangulatban léphetnek pályára a csapatok. Intő jel lehet ugyanakkor a vendéglátónak, hogy a Debrecen a múlt szombaton megszorongatta a Győrt is – a két csapat debreceni találkozóján a második félidő elején ötgólos előnybe került a DVSC, igaz, a Győr gyorsan fordított, és nyerni is tudott. Végig koncentrálnia kell a Ferencvárosnak is, most nem fér bele a pontvesztés a debreceniek ellen.

Simon Petra és a Ferencváros fontos meccsek előtt áll (Fotó: Hegedüs Róbert)

Éles küzdelem a harmadik helyért is

A Debrecen számára sem tét nélküli az összecsapás, hiszen a csapat versenyben van a harmadik helyért. A DVSC azonos meccsszám mellett kétpontos hátrányban van a Mol Esztergom mögött – a volt FTC-edző, Elek Gábor által felkészített esztergo­miak április 2-án, szerdán látogatnak majd a Ferencvároshoz.

Látható tehát, hogy nem könnyű kétmeccses sorozat vár az FTC együttesére, amely ha két-két pontot gyűjt a soron következő két találkozóján is, újra a pontverseny élére áll.

Bárhogy is alakul a Fradi következő két mérkőzése, a bajnoki címért egy nagy csata még biztosan lesz május ­10-én, amikor Győr–FTC bajnokit rendeznek. A Debrecen és az Esztergom már nem találkozik egymással ebben a kiírásban, így egymás hibájában reménykedhetnek az ellenfelek, illetve abban is, hogy a napokban hátha valamelyikük bravúrt ér el a Népligetben.