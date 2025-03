A Real Madrid játékosa megalázta a saját klubját az Atlético elleni BL-meccs után

A Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois egyetlen tizenegyest sem védett az Atlético Madrid elleni szétlövésben, mégis továbbjutást ünnepelhetett csapatával: Marcos Llorente a keresztlécet találta el a labdával, Julián Álvarez pedig a saját lábát. Courtois részletesen beszélt a tizenegyesekről, s kifogásolta, miért kell sírni a játékvezetői ítéletek miatt. Utóbbi megállapítással a saját klubjának is üzenhetett.

Julián Álvarez lövése után ugyan bement a labda Thibaut Courtois kapujába, mégsem számított jónak a tizenegyes (Fotó: AFP/Javier Soriano)

Julián Álvarez ugyan nem nyilatkozott a ritkán látható hibájáról, de a testvérének azt mondta: nem érezte, hogy kétszer ért volna a labdához. Az argentin őszinte lehetett, a szabály szerint azonban az is dupla érintés, ha ép csak súrolja a kitámasztó lábán lévő cipőt a labda.

Mit mondott Courtois Álvarez tizenegyeséről?

Részletesen nyilatkozott viszont a tizenegyespárbajról Thibaut Courtois, a Real Madrid kapusa, aki korábban az Atlético színeiben is játszott.

– A tizenegyespárbaj egy kicsit olyan, mint egy lottójáték. A hét folyamán többször beszéltünk erről, de a végén csak azokon a játékosokon múlik, akik a labda mögé állnak. Majdnem kivédtem Correa büntetőjét. Llorenténél fogalmam sem volt arról, mit fog csinálni, emlékszem, hogy gyakran jobbra és gyorsan lő, most is ezt tette. Sörlothnál is tudtam, hogy szereti változtatni az oldalakat.

Álvareznek balszerencséje volt, de azonnal éreztem, hogy valami nem stimmelt a lövéssel

– mondta Courtois, aki Mbappéhoz hasonlóan jelezte is az észrevételét a játékvezetőnek. Természetesen nem ez, hanem a VAR-vizsgálat döntött arról, hogy Álvarez lövése hibás kísérletnek számít.

A Real Madrid kapusának elege van a játékvezetők miatti sírásból

Courtois nem értette, hogy az Atlético tagjainak miért esett nehezére elfogadni az ítéletet.

Elegem van az áldozatszerepből, a folyamatos sírásból a játékvezetői ítéletek miatt. A játékvezetők nem akarnak egyik vagy másik csapatnak kedvezni, sem Spanyolországban, sem Európában

– mondta a Real Madrid kapusa.

S bár vélhetően főként a rivális magatartását szidta, a spanyolországi játékvezetők említése miatt bizony lehet, hogy a saját klubjának is üzent. De ha nem, akaratán kívül akkor is megalázta a Real Madridot.

Ha ugyanis van klub, amelytől egy hasonló, egyébként jogos megállapítás képmutatónak hat, az az elmúlt hónapokban a játékvezetők ellen folytatott hadjárata után a Real Madrid.