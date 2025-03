Bizakodhatunk? Sallai Roland és két korábbi hiányzó ott van a meccskeretben

A csütörtöki mérkőzés nagy részében nem játszott rosszul a magyar válogatott, amelyet a korai bekapott gól sem bénított meg, és Schäfer András góljával még az első félidőben kiegyenlített. Volt esélye a vezetést is megszerezni, ebből azonban semmi sem lett. Helyette a törökök a semmiből betaláltak, négy percen belül kétszer is, és ezek után már nem tudott felállni Marco Rossi csapata, 3-1-re kikapott . Sallai Roland a meccsen nem lehetett a mieink segítségére, kisebb sérülés miatt el sem utazott Isztambulba, a szövetségi kapitány viszont reménykedett benne, hogy a vasárnap 18 órakor kezdődő visszavágón a Galatasaray szélsőjét is buzdíthatja a Puskás Aréna közössége. Azt mondta, hogy a szombati edzésen dől el, hogy pályára léphet-e Sallai, de ha készen áll, akkor a kezdőcsapatba is bekerülhet a futballista.