Marco Rossi szívesen lenne a törökverő Hunyadi helyében, bravúrra készülnek Szoboszlaiék

A magyar labdarúgó-válogatott az ezredik mérkőzésén 3-1-re kikapott csütörtökön a török csapat vendégeként Isztambulban a Nemzetek Ligája osztályozójának első felvonásán. A nagy lendülettel kezdő hazaiak korán vezetést szereztek, ezt követően kiegyenlítetté vált a játék, az első félidő derekán pedig Schäfer András egyenlített. A második félidőben is magas színvonalon futballozott a két gárda, a lassan fölénybe kerülő hazaiak Kerem Aktürkoglu és Irfan Can Kahveci góljával harcolták ki a győzelmet a második félidőben. A kétgólos különbség azt jelenti, hogy a március 23-án, vasárnap Budapesten, a Puskás Arénában sorra kerülő visszavágón Magyarországnak legalább három góllal kéne nyernie ahhoz, hogy megőrizhesse helyét az A ligában, de a hosszabbítás kivívásához is minimum kétgólos siker szükséges.

Szoboszlai vezetésével készül a nagy bravúrra a magyar válogatott Fotó: Nemezti Sport/Szabó Miklós /

Szoboszlai tudja, mi a siker titka

Már a mérkőzést követően úgy vélte Szoboszlai Dominik, hiba lenne a törökök részéről azt gondolni, hogy már továbbmentek. Kijelentette, a sikerhez és a Nemzetek Ligájában az A csoportban való maradáshoz

kell tizenegy olyan kezdőjátékos, aki egészséges, öt olyan játékos, aki meg akarja mutatni, hogy be akar kerülni a kezdőbe, és kell hetvenezer ember, aki segíti a csapatot.

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy egy stabil védelem sem ártana, ami sokszor a legnagyobb erőssége volt a közeli múltban a nemzeti csapatnak. Ráadásul az sem mindegy – legalábbis az egyik brit portál felmérése szerint –, hogy a csapatkapitány mellett pályára lép-e a válogatott második legértékesebb játékosa, Kerkez Milos. Az adatok alapján kiderült, ha ők ketten egyszerre a pályán vannak, akkor a válogatott 22 meccséből tíz alkalommal győzött és hatszor játszott döntetlent. Azaz Szoboszlai és Kerkez igazi nyerő párost alkot.

Rossi csapata készen áll

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt támadás és védekezés között a törökök elleni Nemzetek Ligája osztályozó vasárnapi visszavágóján, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát.

Marco Rossi hisz a csapatában, de fegyelmezett játékot vár el vasárnap a Puskás Arénában Fotó: MTI/Kovács Tamás

– A futball az egyensúlyról szól, melyet mindig meg kell találni.

Stabilan és kompaktan kell védekezni, és amikor lehetőség nyílik, akkor a labdabirtoklás szakaszában támadni.

Néhány dolgot változtatunk, felhasználva az isztambuli tapasztalatokat, mert a rivális ügyes támadókkal rendelkezik, akik remekül használják ki a megnyíló üres területeket, ráadásul az egy az egy elleni párharcokban is erősek. Éppen ezért a labdavesztés utáni átállásnál nagyon kell figyelni, mert ha utat engedünk a széleken, nagy bajban lehetünk, kiváltképpen a Real Madridot erősítő Arda Güler visszatérésével – mondta az olasz szakvezető.

Gulácsi és Dárdai Bence felépült, Sallai játéka kérdéses

Rossi kifejtette, a 3-1-es vereség ellenére jó a légkör és a hangulat, és azt tapasztalja, a tanítványai úgy érzik, nem érdemelték meg, hogy két góllal veszítsenek és talán azt sem, hogy kikapjanak. Rossi szerint nem egyszerű kétgólos hátrányt ledolgozni, de

megpróbálják kihozni magukból a maximumot egyénileg és csapatként is, aztán majd kiderül, ez mire lesz elég.

Azt fontosnak tartja, hogy a meccs végén emelt fővel tudjanak levonulni a pályáról, hogy megtapsolják a szurkolók a csapatát, ami lehet az elégedettség vagy a megbecsülés jele is. A bizakodásra az is okot ad, hogy a nemzeti együttes 2022 szeptembere óta 13 mérkőzésen maradt veretlen saját közönsége előtt.

Rossi a hiányzókról elárulta, hogy az eltiltott és agyrázkódást szenvedett Schäfer András hazautazott, a kapus Gulácsi Péter rendelkezésére áll, mint ahogy a védekező középpályás Dárdai Bence is. Sallai Rolanddal kapcsolatban ugyan derűlátó, de a szerepeltetéséről nem egyedül dönt, s amennyiben a Galatasaray támadója játszani akar, akkor kezdő lesz.

Montella veszélyesnek tartja a magyarokat, de nem készült külön Szoboszlaiból

Szintén nem tartja lezártnak az A csoportba jutás kérdését a törökök olasz szövetségi kapitánya. Vincenzo Montella veszélyes magyar csapatra számít, amely a saját közönsége által feltüzelve fognak majd rohamozni a vasárnap 18 órakor kezdődő találkozón. Az ötvenéves tréner kifejtette, nehéz olyan jó formában lévő világsztárok ellen futballozni, mint Szoboszlai Dominik, viszont van egy általános védelmi stratégiájuk, külön nem készülnek a Liverpool klasszisának semlegesítésére.

Vincenzo Montella tudja, hogy még nem lefutott a magyarok elleni NL-párharc Fotó: AFP

– Nagyon veszélyes ellenfelünk van. Mind védekezésben, mind támadásban kihívásokkal teli mérkőzés áll előttünk, kiváltképpen annak figyelembe vételével, hogy játékosaink fáradtak, mivel három napon belül kell két ilyen találkozót megvívniuk. Ettől függetlenül mindent megteszünk, hogy kiharcoljuk az élvonalba jutást. Kicsi az előnyünk, ezért

nagyon komoly mérkőzésre számíthatunk, amelyen az ellenfél agresszíven kezdhet a kétgólos különbség miatt.

Biztos vagyok benne, hogy az elejétől kezdve nagy harc lesz. Csakis százszázalékos koncentrációval nyerhetjük meg a párharcot – jelentette ki Montella, akinek együttesét nem kímélik a sérülések, hiszen az utazás előtti, péntek délelőtti utolsó edzésen Kaan Ayhan és a török válogatott egyik nagy ásza, Merih Demiral sem tudott részt venni.

Nemcsak a presztízs a tét vasárnap este a törökök ellen

Egy korábbi interjújában Csányi Sándor, az MLSZ elnöke elmondta, miért is nem szabad egy kötelező nyűgnek tartani a törökök elleni két Nemzetek Ligája meccset. Az osztályozónak nemcsak presztízsértéke van, hanem

az Eb-sorsolás szempontjából is kulcsfontosságú, mivel az A ligás csapatok elkerülik egymást, így pedig papíron könnyebb csoportba kerülhet a válogatott,

ami az újabb kontinensviadalra való kijutáshoz igencsak jól jönne.

A törökök szombaton már a Puskás Arénával is megismerkedtek Fotó: AFP

Magát a sorsdöntő találkozót a teltházas Puskás Arénában vasárnap 18 órakor rendezik, melyen a német Felix Zwayer vezeti a mérkőzést.

A párharc győztese 2026 őszén a Nemzetek Ligája élvonalában, a vesztese a B divízióban szerepelhet.

A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió. A sérüléseket és eltiltásokat figyelembe véve erre a kezdőcsapatra számíthatnak a szurkolók: Dibusz - Botka, Orbán, Dárdai M. - Bolla, Nikitscher, Vécsei, Kerkez - Szoboszlai, Sallai - Varga.