Elképesztő az NB I-ből száműzött csatár útja, Mbappé és Yamal mellé került

A Lipcse kapuját a Dortmund ellen a góltól nagy bravúrokkal megvédő Gulácsi Péter nevével kezdődik a Bundesliga 26. fordulójának álomcsapata, amelyet a német futballszaklap, a Kicker tett közzé, ám találunk egy másik magyar kötődésű játékost is az elmúlt hétvége legjobb tizenegyében: Budu Zivzivadze, a Mezőkövesd, az Újpest és a Fehérvár korábbi NB I-es gólvágója az egyik csatár. Ennél is nagyobbat szól, hogy mindketten ott vannak az öt topliga álomcsapatában is, amelyben a georgiai támadó Kylian Mbappé és Lamine Yamal mellett szerepel elöl.

Az NB I után immáron a Bundesligában ünnepli a gólokat Budu Zivzivadze (Fotó: DPA/AFP)

Zivzivadze január óta a német élvonalbeli Heidenheim játékosa, amelyben gyakorlatilag az első pillanattól a kezdőben kap helyet, új csapatában eddig mind a tizenegy idei Bundesliga-fordulóban pályára lépett, ezek közül kilencszer a kezdőben. Immáron két-két gólt és gólpasszt jegyez a bajnokságban, aminek a felét a legutóbbi meccsen hozta össze a Kiel ellen. A Hiedenheim úgy nyert 3-1-re a kiesési rangadón, hogy Zivzivadze gólt és gólpasszt jegyzett, ezzel bekerült a Bundesliga hétvégi álomcsapatába.

A Kicker kettes osztályzatot adott a georgiai csatárnak, ami Németországban az egyik legmagasabb, ott az egyes a legjobb. Így festett a Bundesliga legutóbbi álomtizenegye: Gulácsi (Lipcse) – Kristensten (Frankfurt), Gouweleeuw (Augsburg), Zesiger (Augsburg), Hincapie (Leverkusen) – Wweigl (Mönchengladbach), Xavi Simons (Lipcse), Plea (Mönchengladbach), Bahoya (Frankfurt) – Zivzivadze (Heidenheim), Woltemade (Stuttgart).

Zivzivadze és Gulácsi a WhoScored öt topligát összegző álomcsapatában is helyet kapott:

Gulácsi és Zivzivadze ott vannak az öt topliga együttes álomcsapatában is, a 31 éves csatár itt olyan támadókkal szerepel együtt, mint Lamine Yamal és Kylian Mbappé. Yamal a hétvégén góllal segítette győzelemhez a Barcelonát az Atlético Madrid elleni rangadón, Mbappé pedig kétszer talált be a Villarreal ellen 2-1-re nyerő Real Madrid színeiben.

Ez volt Zivzivadze bűne, amiért a Fehérvár száműzte

Zivzivadze 2023 januárjában, a Transfermarkt adatai szerint 150 ezer euróért igazolt Fehérvárról a német másodosztályban szereplő Karlsruhéba, noha a piaci értéke akkoriban nyolcszázezer euró volt. Nem véletlenül adhatta áron alul el őt a Fehérvár, hiszen a georgiai csatár 2022 októbere óta fegyelmi vétség miatt száműzve lett a második csapatba, így az utolsó NB I-es hónapjaiban pályára sem lépett.

Az volt a bűne, hogy az Újpest elleni 1-0-s vereség után a lila-fehér drukkerekkel pacsizott és még egy UTE-mezt is felvett. Ezt nem bocsátotta meg neki a Fehérvár.

Zivzivadze először a Mezőkövesd játékosa volt Magyarországon, ahová 2019-ben igazolt, majd egy évvel később 350 ezer euróért megvette őt a Fehérvár. 2022 tavaszát kölcsönben Újpesten töltötte, ahol szárnyalt, 14 meccsen 11 gól és 2 gólpassz fűződött a nevéhez. Az idény végén visszatért Fehérvárra, hogy ott aztán csúnya véget érjen az NB I-es karrierje. Azért ott sem voltak rosszak a mutatói: összesen 72 meccsen 21 gól, 14 gólpassz.

Miután Karlsruhéba távozott, a német másodosztályban is ontani kezdte a gólokat, 2024-ben 12 találattal zárta az idényt, majd tavaly ősszel fél év alatt ért el ugyanennyi gólt a Bundesliga II-ben, ezután csapott le rá az élvonalbeli Heidenheim. Zivzivadze piaci értéke jelenleg 1,8 millió euró, ami egymillióval több annál, mint amikor elhagyta a Fehérvárt.

Van még egy volt NB I-es csatár a Bundesligában

Szintén ebben az idényben, csak már tavaly nyáron lett Bundesliga-játékos Haris Tabakovics is, aki korábban ugyancsak az NB I-ben játszott, a DVSC és a DVTK színeiben 40 bajnokin 14 gólt szerzett a magyar élvonalban 2017 és 2020 között.

A bosnyák csatár a másodosztályú Herthától igazolt hárommillió euróért a Hoffenheimhez, amelyben 15 meccsen két gólja van eddig a Bundesligában. Tabakovics jelenleg a 14. helyen áll a Hoffenheimmel, Zivzivadze csapata viszont kieső helyen van, a Heidenheim az utolsó előtti, azaz a tizenhetedik.

