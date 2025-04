Alekszandr Ovecskint Putyin miatt szidják a finnek

Vasárnap óta az egész világ az orosz jégkorongozó, Alekszandr Ovecskin lábai előtt hever. Minden idők egyik legnagyobb hokisztárja ugyanis a New York Islanders–Washington Capitals NHL-mérkőzésen megdöntötte a szintén legendás Wayne Gretzky által tartott gólcsúcsot. Ovecskin a 895. gólját ütötte az NHL-ben, ezzel adta át a múltnak Gretzky rekordját. Mivel esze ágában nincs visszavonulni, vélhetően újabb gólokkal gyarapodik majd Ovecskin statisztikája.

Alekszandr Ovecskin (balra) és Wayne Gretzky találkozása közvetlenül a rekorddöntés után. Fotó: Getty Images

Alekszandr Ovecskin újra a támadások kereszttüzébe került

Miközben a sportvilág nagy része tényleg felállva ünnepelt (Wayne Gretzky is ott volt az arénában, s az elsők között köszöntötte az új rekordert), ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek azt harsogják, hogy

Ovecskin hozzáállása az orosz–ukrán háborúhoz szörnyű, ezenfelül nagy tisztelője Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, s ezt a barátságot a mai napig sem tagadja meg.

Nem sokkal a rekorddöntés után Finnországban máris arról cikkeznek, hogy a sporttörténelmi pillanat Vlagyimir Putyin malmára hajtja a vizet. Teemu Suvinen, az NHL finnországi tudósítója szerint az utóbbi időben tudatosan hallgatták el Ovecskin és Putyin barátságát, mintha az nem is létezne. A finn újságíró arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kreml és Putyin is imádja azokat a helyzeteket, amikor egy-egy nagy (orosz) sportsiker megmutatja a világnak Oroszország és Vlagyimir Putyin nagyszerűségét. Nem mintha az orosz elnöknek bármi köze is lenne a fantasztikus rekordhoz. Ezekkel a sikerekkel a világ figyelme hosszú időn át elterelődik az ukránok ellen több mint három éve zajló háborúról vagy más orosz társadalmi problémákról.

Ovecskin tényleg rajong Putyinért?

Ovecskin szinte rajong az orosz elnökért – harsogják a finnek. Emlékeztettek arra, hogy 2017-ben az orosz hokis PutinTeam néven a közösségi médiában indított kampányt az országot vezető politikus újraválasztásának érdekében.

De Ovecskin Instagram-oldalán még mindig ott van az a fotó, amelyen Putyinnal együtt pózol.

Végül – írják a finnek – a legfontosabb az, hogy Ovecskin soha nem ítélte el az orosz–ukrán háborút.

Íme egy közös fotó Putyinnal Ovecskin Instagram-oldaláról:

2022 februárjában, a háború kitörése után pár nappal egy sajtótájékoztatón került mindez szóba először Amerikában. A három percig tartó eseményen Ovecskin csak ennyit mondott:

Puytin az én elnököm.

A maga részéről ezzel lezárta a témát, a kijelentést követően kínos csend ülte meg a termet. Ezek után sem az NHL vezetői, sem a Washington Capitals, sem Ovecskin nem nyilatkozott többet a háborúról. S ezzel ez a csatazaj is elült.

Dühösek a finnek, pedig hamarosan visszatérhetnek az orosz hokisok is

Most pedig tényleg Ovecskin lábai előtt hever a világ. Ráadásul egyre több szó esik arról is, hogy az orosz (és fehérorosz) sportolók mikor térhetnek vissza az olimpiai játékokra vagy éppen az A csoportos jégkorong-világbajnokságra.

Annak ellenére történik mindez, hogy az ukránok elleni háború zavartalanul folytatódik tovább.

A finnek végkövetkeztetése pedig az, hogy az NHL és Amerika felelőtlenül meghajolt Ovecskin és Putyin előtt.