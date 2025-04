Arne Slot brutálisan őszinte volt a Szoboszlai Dominiket is érintő kérdésben

Diogo Jota második félidő eleji gólja döntötte el a Liverpool javára az Everton elleni derbit a Premier League 30. fordulójában. A meccset ezúttal is, az idényben már tizenhatodszor, végigjátszotta Szoboszlai Dominik, akinek a posztriválisa, Harvey Elliott újfent végig a kispadon ragadt. Liverpoolban aggódnak a 21 éves, részben saját nevelésű angol jövője miatt, így az Everton elleni rangadó kapcsán kérdés volt Elliott és a Mohamed Szalah elleni versenyben szintén alulmaradó Federico Chiesa helyzete is (az olasz sem állt be), amire Arne Slot őszinte választ adott.

Szoboszlai Dominik az Everton elleni derbin. Fotó: Paul Ellis/AFP

– Igen, ez a válaszom – reagált Slot arra a felvetésre, hogy Elliott és Chiesa valóban Szoboszlai és Szalah miatt vannak-e szorult helyzetben. – Szalah és Szoboszlai jól teljesítettek, és soha nem hagyták cserben sem a csapatot, sem a szurkolókat, sem engem, sem a társaikat. Mindig odatették magukat, és bár a Newcastle elleni Ligakupa-döntő nem a legjobb meccsünk volt, nem mondhatom, hogy ők ne tették volna oda magukat ott is, egyszerűen nem az volt a legjobb teljesítményünk. És ha a többi mérkőzést nézzük, senki sem mondhatja, hogy Szoboszlai, Szalah és a többiek ne teljesítettek volna jól. Az pedig, hogy valaki nem játszik, nem jelenti azt, hogy nem bízom benne. De valószínűleg úgy gondolom, hogy a másik játékos egy kicsit jobb volt az adott helyzetben, különben más döntést hoztam volna.

Arne Slot: Nem játszhatok tizenegy Szoboszlai Dominikkel

A Liverpool holland edzője azzal folytatta a fejtegetését, hogy Szoboszlai és Szalah mennyire fontos tagja a csapatnak, és ekkor a magyar középpályást lényegében egy szintre emelte a klub legendás, egyiptomi gólvágójával.

– Mónak megvannak a saját erősségei, ahogy Domnak is, és úgy gondolom, ezek a kvalitások jól kiegészítik egymást – idézte Slotot a Thisisanfield.com. – Más játékosokkal ez egy kicsit nehezebb, de ettől lesz egy csapat igazán csapat. Nem játszhatok tizenegy Mo Szalah-val, ahogy tizenegy Szoboszlai Dominikkel sem.

Szoboszlai egyébként ezúttal átlagos értékeléseket kapott az angol médiában az Everton elleni győzelem után.

Az angol média már sokat vár a Liverpool magyarjától

Thisisanfield.com (7): „Jól foglalta el a területet, és legtöbbször első opcióként szolgált, amikor egy vörös mezes játékos a középpályán segítségre szorult. Az első félidőben remek szabadrúgást csavart kevéssel Pickford keresztléce fölé, de ezt követően kevés lehetősége volt a lövésre. Jól mozgatta a csapat játékát a középpályán, de nem tudta annyira érvényesíteni magát, mint ahogy azt az elmúlt hónapokban láthattuk tőle.”

Goal.com (6): „Túl mélyen játszott ahhoz, hogy igazán megmutathassa, mire képes, de így is sikerült néhány jó passzt kiosztania.”

Daily Mail (6,5): „Energikus és mindig mozgásban lévő játékos, aki sosem áll meg, és folyamatosan próbálja tüzelni a Kop szurkolóit.”

Liverpool.com (6): „Az első félidőben csendes volt, a magyar játékos támadásban nem igazán tudott beleszólni a mérkőzésbe. A támadó harmadban alig volt nála a labda.”