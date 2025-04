Balogh Botond beállt csereként, utána jött a fordulat + videó

Balogh Botond ősszel egyetlen mérkőzést sem hagyott ki, végigjátszotta például a Lazio elleni hazai meccset is, amelyet 3-1-re megnyert a Parma. A csapat azonban a kiesés rémétől fenyegetve februárban edzőt váltott, s bár Christian Chivu kinevezése óta a Parma elindult felfelé, Balogh Botond a román edzőtől kevesebb játéklehetőséget kap, mint Chivu elődjétől.

Pedro duplájával mentett pontot a Lazio a Parma ellen, az első góljánál Balogh Botondot is megelőzte (Fotó: NorthFoto/ZUMA Press/Alfredo Falcone)

Hétfő este, a Lazio otthonában is a padról figyelte Balogh Botond, ahogy csapata 2-0-s előnyhöz jut: a svéd Jacob Ondrejka az első és a második félidő legelején is betalált.

Balogh Botond hibázott a Lazio ellen

A 71. percben is 2-0-ra vezetett a Parma, amikor Chivu honfitársa, Denis Man mellett Baloghot is pályára küldte. Az immár magyar játékossal felálló védelem azonban a hajrában kétszer is kapitulált, mindkétszer a Barcelona Bajnokok Ligája-győztes támadó, Pedro volt eredményes, az első találatnál az egymásra váró Balogh, Leoni duót előzte meg.