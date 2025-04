Hatalmas érvágás: nem számíthat a BL-ben egyik legjobbjára a Bayern München

Szerdán este újabb fejezet íródik az Inter és a Bayern München közös történelemkönyvébe, ugyanis a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján az olaszok hazai pályán fogadják a német rekordbajnokot. Az első mérkőzésen Simone Inzaghi csapata rendkívül szervezetten játszott, és értékes idegenbeli győzelmet aratott Münchenben . Az odavágón Lautaro Martínez góljával már a 38. percben vezetést szereztek a fekete-kékek, amire a csereként beállt Thomas Müller még válaszolni tudott a 85. percben, de Davide Frattesi a 88. percben szerzett gólja végül azt jelentette, hogy a milánóiak előnyből várhatják a visszavágót.

A Bayern München csapatkapitánya, Manuel Neuer sérülés miatt nem játszhat az Inter elleni BL-visszavágón. Fotó: AFP

A párharc félidejében az Inter előnye egyértelmű, de korántsem megnyugtató. A Bayern ugyanis az elmúlt években számtalanszor bizonyította, hogy ha hátrányba is kerül az első mérkőzésen, a másodikon képes a megújulásra: gondoljunk csak vissza a 2023/24-es szezonra, amikor az FC Bayern egy római 1-0-s vereség után a visszavágón 3-0-s, magabiztos sikerrel ütötte ki az SS Laziót a BL nyolcaddöntőjében. Az Inter azonban nem akar a szintén olasz Lazio hibájába esni, ezért Inzaghi a hétvégén nem kevesebb, mint nyolc játékosát pihentette Cagliari elleni Serie A mérkőzésen. A meglehetősen tartalékos Internazionale így is sikerrel vette az akadályt, 3-1-re győzött alsóházi riválisa ellen hazai pályán, és őrzi hárompontos előnyét a második helyezett SSC Napoli előtt a bajnokságban.

A bajorok ezzel szemben nem villogtak a hétvégén a Bundesligában, kisebb meglepetésre csak egy 2-2-s döntetlent játszottak a Borussia Dortmund ellen az Allianz Arénában.

Sérülésekkel sújtott Bayern München

A német oldalon minden szem Harry Kane-re szegeződik, aki eddig tíz gólt szerzett a BL-idényben, és most is ő lehet a kulcs az esetleges fordításhoz. A támadó mögött azonban több kérdőjel is akad: Jamal Musiala játéka több mint kérdéses, a német játékmester egyelőre még nem épült fel izomsérüléséből. A védelemből is fontos láncszemek fognak hiányozni: Vincent Kompany továbbra sem számíthat majd Alphonso Daviesre, Dayot Upamecanóra és Itó Hirokira sem sérülés miatt.

Ráadásul, ha mindez nem lenne elég, Manuel Neuer is ki fogja hagyni a visszavágót. A mücheniek csapatkapitánya még március elején, a Bayer Leverkusen elleni odavágón szenvedett vádlisérülést, teljes felépülésére még várni kell, így várhatóan a 21 éves, még kissé rutintalan Jonas Urbig nevével fog kezdődni a Bayern kezdőcsapata szerda este.

A Bavarianfootballworks.com információi szerint viszont Aleksandar Pavlovics és Kingsley Coman játékára számíthat Vincent Kompany vezetőedző.

Az Internél ezzel szemben egyre jobban kezd összeállni a játék. Lautaro Martínez kiváló formában van, és a középpályán Hakan Calhanoglu irányításával meccsről meccsre jobban néz ki a milánói csapat játéka. A San Siróban várhatóan telt ház és pokoli hangulat fogadja majd a Bayernt, ami tovább nehezítheti a bajorok dolgát.

Az olasz csapatnál lényegesen kevesebb hiányzó van: Valentin Carboni, Denzel Dumfries és Piotr Zielinski hagyja ki a sorsdöntő második találkozót.

A várható kezdőcsapatok:

A párharc tehát minden szempontból nyílt maradt, és a továbbjutás sorsa csak a visszavágón dől el. Az Inter két év után ismét a legjobb négy közé jutna a legrangosabb európai kupasorozatban, míg a Bayern minden rutinját beveti majd, hogy elkerülje a szezon korai végét Európában.