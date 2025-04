Szoboszlai Dominikék bajnoki címét ünnepelték Madridban is, félreértelmezett bosszú

Casper Ruud három Grand Slam-döntőt is játszott már, ezek közül kettőt salakon, Sebastian Korda inkább kemény pályán érzi otthon magát, a személyes GS-csúcsa, a negyeddöntő is arról a borításról való.

Szoboszlai Dominikék bajnoki címe ihlette meg Ruudöt

Ruud saját sikere mellett a Liverpool bajnoki címét is megünnepelte: Szoboszlai Dominik csapata éppen Ruud és Korda meccsének napján biztosította be Premier League-elsőségét. Ruud üzenetében a közismert liverpooli dalra (You'll Never Walk Alone) és a huszadik bajnoki címre utalt.

Zverev: Liverpool helyett Real Madrid

Nem ez volt a futball és a tenisz egyetlen találkozása a madridi tornán. Ruudhöz hasonlóan bejutott a nyolcaddöntőbe vasárnap Alexander Zverev is, a németek olimpiai bajnoka pedig honfitársa, a már visszavonult Toni Kroos aláírt Real Madrid-mezét kapta meg.