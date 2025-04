Nem minden a pénz: igazi tündérmese Gazdag Dániel új klubjának a sztorija

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Gazdag Dániel a múlt héten az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Philadelphia Uniontól az ugyanebben a ligában található Columbus Crew együtteséhez szerződött. A 29-szeres magyar válogatott támadó még 2021-ben igazolt a Budapest Honvédtól az MLS-be, Philadelphia Unionhoz, ahol az elmúlt négy évben gólrekorderré, közönségkedvenccé vált. Gazdag mégis elhagyta Philadelphiát és egy olyan klub színeiben folytatja, amely nemcsak az eredményei, hanem története és szurkolói bázisa okán is legendásnak számít az Egyesült Államokban.

Gazdag Dániel életében új fejezet kezdődik Columbusban. Fotó: Columbus Crew

A Budapest Honvéd egykori támadó középpályásáért négymillió dollárt, azaz 3,55 millió eurót fizetett a Columbus Crew, ez szép összeg, de lényegesen kevesebb Gazdag becsült piaci értékénél, ami 9 millió euró.

A 29 éves középpályás hétfőn hajnalban már be is mutatkozott új csapatában a St. Louis City ellen, ráadásul a győztes gólban is benne is benne volt.

Gazdag Dániel nem az első magyar a Columbus Crew-nál

A Columbus Crew nem ismeretlen a magyar futballszurkolók számára: Németh Krisztián már 2017-ben az ohiói csapat játékosa volt, és saját élményei alapján így jellemezte a helyi futballkultúrát:

– Európához mérhető az elhivatottság, ahogy Columbusban az emberek a labdarúgáshoz állnak. Anno engem is sokszor megismertek az utcán, pedig nem én voltam a csapat arca. A klub megmenekülését is a szurkolóknak köszönhette, ez mindent elmond – fogalmazott a támadó a Jenkifocinak adott 2023-as interjújában.

A Columbus Crew-drukkerek kemény magja a Nordecke névre hallgat – a német kifejezés jelentése „északi kanyar”, ami nem véletlen, hiszen a stadion északi lelátóján formálódott egységgé három korábbi szurkolói csoport. A névválasztás a város német gyökereire is utal:

a 19. században Columbus fontos célpontja volt a német bevándorlóknak, így máig fennmaradt a hagyomány – a városrészek közül a „German Village” igazi kuriózum, tradicionális sörözőkkel és kolbászházakkal.

A szurkolók mentették meg az MLS-ben több sikert elért klubot

2017-ben a Columbus Crew történetének – és egyben az amerikai profi sportvilág egyik legszokatlanabb epizódjának – lehettünk tanúi, amikor a klub akkori tulajdonosa, Anthony Precourt bejelentette: Austinba költöztetné a klubot. A döntés mögött gazdasági indokokat emlegetett, de később kiderült, már a vásárláskor beépített egy záradékot a szerződésbe, amely lehetővé tette számára a klub elmozdítását.

A szurkolók azonban nem adták fel: országos mozgalmat indítottak #SaveTheCrew néven. Tüntetések és médiakampányok indultak, politikusok és sztárok – többek között Arnold Schwarzenegger is – csatlakoztak a tiltakozáshoz. A háttérben pedig helyi befektetők kezdtek dolgozni azon, hogy visszavásárolják a csapatot Precourttól. A példátlan összefogásnak köszönhetően 2018 végén az MLS bejelentette: az ohiói Haslam és Edwards család 2019-től új tulajdonosként veszi át a klubot. Precourt eközben megkapta az engedélyt, hogy saját új franchise-t indítson Austinban – ez lett később az Austin FC.

A Columbus Crew új tulajdonosai azonnal nekiálltak egy 300 millió dolláros, modern stadion építésének. A Lower.com Field 2021-ben nyitotta meg kapuit – és azóta a csapat szinte folyamatosan trófeákért harcol:

2020-ban és 2023-ban bajnoki címet szerzett

2021-ben Campeones Cupot nyert, 2024-ben elhódította a Ligák Kupáját,

és ugyanebben az évben a CONCACAF Bajnokok Kupája döntőjébe is bejutottak.

Ahol Amerika európai hangulatot áraszt

Gazdag Dániel nemcsak egy különleges klubhoz, de egy igazán sokszínű városba tette át a székhelyét. Columbus Ohio állam fővárosa, egyben legnépesebb települése is: lakossága a külvárosokkal együtt eléri a kétmillió főt. A Scioto és Olentangy folyók találkozásánál fekvő várost gyakran emlegetik „Amerika legnagyobb kisvárosaként” – barátságos, zöld, kulturálisan élénk, ugyanakkor gazdaságilag is fejlődő központ.

A város egyik legismertebb városrésze a már említett German Village, ahol a történelmi német örökség ma is érezhető az építészetben, gasztronómiában és fesztiválokban. Az Oktoberfest évente több ezer látogatót vonz. Itt található a híres Schmidt’s Sausage Haus, ahol egykor John McCain elnökjelölt is megfordult, ahogy Bill Clinton is betért a szomszédos Katzinger’s Delicatessenbe, ahol még egy szendvicset is elneveztek róla. Az Ohio Statehouse, amelyben az állami kormány működik, az Egyesült Államok egyik legrégebbi ilyen épülete, míg a LeVeque Tower art deco tornya az egyik legikonikusabb látványosság. Az oktatásban is élen jár a város: itt működik az USA legnagyobb állami egyeteme, a The Ohio State University.

És persze a sport is fontos: az Ohio State amerikai futballcsapata országos szinten is ismert, hazai meccseiken 100 ezer néző is összegyűlik. Első osztályú klubból viszont csupán kettő van: a jégkorongligás Columbus Blue Jackets és a Columbus Crew.

Most, hogy Gazdag Dániel is csatlakozott a fekete-sárgákhoz, újabb fejezet kezdődik ebben a hollywoodi fordulatokat sem nélkülöző futballtörténetben. A stadion, a szurkolótábor és a város adott – már csak az új főszereplőre van szükség, hogy folytatódjon a tündérmese.

Gazdag Dánielt így fogaták a Columbus Crew-nál: