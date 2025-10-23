Rendkívüli

Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren – kövesse nálunk élőben!

UkrajnaMarta KosEurópai Unió

Marta Kos ismét Ukrajna uniós csatlakozását sürgeti

Az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint ha Magyarország nem ellenezné Ukrajna uniós tagságát, már meg is kezdték volna a tárgyalást. Marta Kos szerint Ukrajna készen áll az összes klaszter megnyitására, így novemberben indulnak a tárgyalások.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 11:34
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
November elseje után minden, Ukrajna Európai Unióba való belépésével kapcsolatos klaszter készen áll a megnyitásra. Ha Magyarország nem ellenezné ezt, a tárgyalások már korábban megkezdődtek volna – mondta Marta Kos, az EU bővítési biztosa a LIGA.net tudósítójának a Renew Europe által Brüsszelben szervezett rendezvényen. 

Marta Kos szerint Ukrajna készen áll a csatlakozásra Fotó: JOHN THYS / AFP
Marta Kos szerint Ukrajna készen áll a csatlakozásra
Fotó: JOHN THYS / AFP

Remélem, hogy a vezetők hamarosan megnyitják a klasztereket; készen állunk erre. November 1. után minden klaszter készen áll majd a megnyitásra 

– fogalmazott a biztos, akit az Origo is idézett.

Marta Kos egyúttal jelezte, Európát meg kell védeni Oroszországtól, és Ukrajna jelenleg ezért küzd, akárcsak Moldova. Kos reményét fejezte ki, hogy az EU vezetői hamarosan konstruktív döntést tudnak hozni az uniós csatlakozási klaszterek megnyitásáról mindkét ország számára.

A biztos szerint a klaszterek megnyitása „nagyon sokat” jelent majd mind Ukrajna, mind Moldova számára. 

Megjegyezte azonban, hogy Magyarország továbbra is az egyetlen ország, amely blokkolja a klaszterek megnyitását Ukrajnával. Ha nem lenne ez az álláspont, a csatlakozási tárgyalások már megkezdődtek volna

Ukrajna megkerülné a magyar vétót

Amint arról korábban beszámoltunk, megkerülné Magyarország álláspontját Ukrajna az európai uniós csatlakozás ügyében. Ukrajna technikai előkészületei folyamatosak, és az ország az év végére teljesen készen áll majd mind a hat tárgyalási klaszter megnyitására – hangsúlyozta Olekszandr Ilkov, az Európai és Euroatlanti Integrációs Kormányhivatal vezetője a Kijevben megrendezett csatlakozási fórumon.

Közeledünk ahhoz a pillanathoz, amikor partnereink kiszámíthatósága abszolút elengedhetetlen. Nem engedményeket kérünk, hanem kiszámíthatóságot. Szükségünk van egy olyan ütemtervre, ahol a konkrét előrehaladás konkrét döntésekhez vezet

– fejtette ki Ilkov.

Borítókép: Marta Kos az Európai Bizottság bővítési biztosa (Fotó: AFP)

