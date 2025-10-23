Marta Kos ismét Ukrajna uniós csatlakozását sürgeti

November elseje után minden, Ukrajna Európai Unióba való belépésével kapcsolatos klaszter készen áll a megnyitásra. Ha Magyarország nem ellenezné ezt, a tárgyalások már korábban megkezdődtek volna – mondta Marta Kos, az EU bővítési biztosa a LIGA.net tudósítójának a Renew Europe által Brüsszelben szervezett rendezvényen.

Marta Kos szerint Ukrajna készen áll a csatlakozásra

Fotó: JOHN THYS / AFP

Remélem, hogy a vezetők hamarosan megnyitják a klasztereket; készen állunk erre. November 1. után minden klaszter készen áll majd a megnyitásra

– fogalmazott a biztos, akit az Origo is idézett.

Marta Kos egyúttal jelezte, Európát meg kell védeni Oroszországtól, és Ukrajna jelenleg ezért küzd, akárcsak Moldova. Kos reményét fejezte ki, hogy az EU vezetői hamarosan konstruktív döntést tudnak hozni az uniós csatlakozási klaszterek megnyitásáról mindkét ország számára.