Üzenjük Marta Kos-nak

Szerettem volna beszélgetni a nemzeti kisebbségek képviselőivel Kárpátalján. Két iskolát látogattam meg – egy magyar és egy szlovák tanítási nyelvű iskolát. Meg kell mondjam, hogy nagyon komolyan veszik a nemzeti kisebbségek oktatását

– fogalmazott az uniós politikus.

Ahogy Marta Kos megjegyezte, ezek azok a kérdések, amelyek az EU-csatlakozási tárgyalások első csoportjában szerepelnek. Ezek a kérdések szerepelnek az utolsó, a csatlakozási tárgyalásokat lezáró csoportban is.

Jogfosztás törvényekkel

Ukrajna évekkel ezelőtt rálépett a kisebbségi jogok felszámolásának útjára. Az ukrán állam szisztematikusan szorítja háttérbe a magyar nyelvű iskolákat, kulturális intézményeket és közösségeket.

A Magyar Nemzet több alkalommal is beszámolt arról, hogy az ukrajnai kisebbségi jogokat korlátozó nyelvtörvények – amelyek már évek óta hatályban vannak – súlyosan érintik a kárpátaljai magyar közösséget. A 2017-ben elfogadott oktatási törvény, majd a 2019-es államnyelvtörvény szűkítette az anyanyelv használatának lehetőségeit az oktatásban és a hivatalos ügyintézésben.

Ez nem csupán magyar tapasztalat: az Európa Tanács és az EBESZ is figyelmeztette Kijevet, hogy a nemzetközi kötelezettségeket sorra megsérti. A Nézőpont Intézet elemzése szerint még a vallásszabadság is súlyos sérelmet szenvedett, amikor Ukrajna betiltotta az Ukrán Ortodox Egyházat (moszkvai patriarkátus).

A magyargyűlölet kézzel fogható

Marta Kos talán nem hallott arról, hogy a Zelenszkij-kormány hallgatólagosan tűri a magyargyűlölő ukrán politikusok és aktivisták ténykedését. Nem csitult az őrjöngés, amikor ledöntötték a munkácsi vár turulszobrát, amely a honfoglalás ezeréves emlékét hirdette.

Egy magyarellenességéről elhíresült ukrán parlamenti képviselő (mellesleg az Egységes Közép nevű párt elnöke és a munkácsi szobordöntő polgármester apja) a magyarokat „apró korcsoknak” nevezte, majd azt is kijelentette, hogy „Magyarország összes emlékét ki kell törölni Kárpátaljáról”.

Munkácson idén júliusban már sokadjára festettek fenyegető, magyarellenes üzeneteket közterületekre, sőt korábban felgyújtottak egy templomot Kárpátalján.