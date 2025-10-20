Kallas újabb ígéretet tett az ukrán elnöknek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég fogadta Kaja Kallast, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét. Az egyeztetésen Kallas újra megígérte az ukrán elnöknek, hogy az EU-csatlakozás előmozdításán dolgoznak majd – írja az Origo.

Kallas ígéretet tett az ukrán elnöknek

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

A találkozó során a felek részletesen megvitatták az ukrán energetikai infrastruktúrára irányuló orosz támadások következményeit, valamint azokat a döntéseket, amelyek az energetikai ellenálló képesség megerősítéséhez és az orosz agresszióval szembeni védelemhez szükségesek.

Ennek kapcsán az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy gyors és határozott döntéseket várnak az Európai Unió részéről. Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy a prioritás Ukrajna önvédelmi képességeinek erősítése, mivel ez megakadályozza a kritikus infrastruktúra károsodását.

Ennél azonban érdekesebb volt, hogy a felek kitértek az EU-csatlakozás kérdésére is. Az elnök megjegyezte, hogy november elejére országuk technikailag készen áll mind a hat tárgyalási klaszterre.