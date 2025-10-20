KallasUkrajnaEurópai Unió

Kallas újabb ígéretet tett az ukrán elnöknek

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nemrég Kijevben tárgyalt, ahol Volodimir Zelenszkijjel folytatott megbeszélést. Kaja Kallas ennek során ígéretet tett az ukrán elnöknek az EU-csatlakozás előmozdítására.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 12:28
Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég fogadta Kaja Kallast, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét. Az egyeztetésen Kallas újra megígérte az ukrán elnöknek, hogy az EU-csatlakozás előmozdításán dolgoznak majd – írja az Origo. 

Kallas ígéretet tett az ukrán elnöknek
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

A találkozó során a felek részletesen megvitatták az ukrán energetikai infrastruktúrára irányuló orosz támadások következményeit, valamint azokat a döntéseket, amelyek az energetikai ellenálló képesség megerősítéséhez és az orosz agresszióval szembeni védelemhez szükségesek.

Ennek kapcsán az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy gyors és határozott döntéseket várnak az Európai Unió részéről. Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy a prioritás Ukrajna önvédelmi képességeinek erősítése, mivel ez megakadályozza a kritikus infrastruktúra károsodását.

Ennél azonban érdekesebb volt, hogy a felek kitértek az EU-csatlakozás kérdésére is. Az elnök megjegyezte, hogy november elejére országuk technikailag készen áll mind a hat tárgyalási klaszterre.

Ukrajna a maga részéről sokat tett a szükséges feltételek valódi teljesítése érdekében. Mi pedig a magunk részéről a csatlakozási folyamat előmozdításán is dolgozunk – hogy reményt adjunk az ukránoknak

– mondta az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Brüsszel az ukrán csatlakozást erőlteti 

Habár számtalan ponton kiderült már, hogy az ukrán csatlakozás veszélyezteti az Európai Uniót, ez a brüsszeli vezetőket nem igazán érdekli. A szakértők szerint például az EU mezőgazdasága szinte biztosan tönkremenne, mivel a jelenleg is megszorítások tárgyát képező agrártámogatások nagy része egy csatlakozás esetén Ukrajnába vándorolna. 

Emellett azonban – ahogy arra Orbán Viktor miniszterelnök is rámutatott – Ukrajna egy háborúban álló ország, aminek a felvételével szinte biztosan a háborút is felvennénk az Európai Unióba. 

Borítókép: Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

