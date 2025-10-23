Elindult a Patrióta élő közvetítése a Békemenetről

„Orbán a Békemeneten! Elemzés, reakciók a helyszínről!” címmel már el is indult az élő közvetítés a Patriótán. Mint a műsorfolyamot vezető György-Horváth Zsuzsa és a Gerhardt Máté jelezte, a stúdióba Magyarország legjobb szakértőgárdáját, politikusokat, közéleti személyiségeket várnak.

Megszólal többek között Kocsis Máté, Deák Dániel, L. Simon László, Nógrádi György, Vukics Ferenc és Rákay Philip is.

A Patrióták csatornáján élőben közvetítik az október 23-i, Kossuth téri színpadi műsort és Orbán Viktor beszédét is. A miniszterelnök beszédéről lapunk szöveges tudósításban számol majd be.

A kormányfő a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.

Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő arra kérte követőit, hogy személyesen is vegyenek részt a Békemeneten, amelyet a „történelmi nap” részeként említett.

A sorsdöntő október 23-i Békemenet gyülekezője kilenc órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.