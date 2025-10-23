BékemenetOrbán ViktorElvis Presley téren

Elindult a Patrióta élő közvetítése a Békemenetről

A Patrióta YouTube-csatornáján is lehet követni a Békemenet eseményeit. Elemzőket, politikusokat, közéleti szereplőket is várnak a műsorba.

2025. 10. 23. 10:14
„Orbán a Békemeneten! Elemzés, reakciók a helyszínről!” címmel már el is indult az élő közvetítés a Patriótán. Mint a műsorfolyamot vezető György-Horváth Zsuzsa és a Gerhardt Máté jelezte, a stúdióba Magyarország legjobb szakértőgárdáját, politikusokat, közéleti személyiségeket várnak. 

Megszólal többek között Kocsis Máté, Deák Dániel, L. Simon László, Nógrádi György, Vukics Ferenc és Rákay Philip is.

A Patrióták csatornáján élőben közvetítik az október 23-i, Kossuth téri színpadi műsort és Orbán Viktor beszédét is. A miniszterelnök beszédéről lapunk szöveges tudósításban számol majd be.

A kormányfő a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.

Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára

 – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő arra kérte követőit, hogy személyesen is vegyenek részt a Békemeneten, amelyet a „történelmi nap” részeként említett.

A sorsdöntő október 23-i Békemenet gyülekezője kilenc órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

 

Az eseményre már hajnalban elindultak az ország legtávolabbi pontjairól a buszos csoportok. Kisvárdáról már fél hatkor útra kelt Seszták Miklós országgyűlési képviselő népes csapata. A képviselő közösségi oldalán meg is magyarázta, hogy miért kerekedtek fel: „Mert kell, mert fontos! Nem hagyhatjuk cserben a hazánkat, nem hagyhatjuk cserben családjainkat és nem hagyhatjuk cserben magyar honfitársainkat!”

Elindultunk, soha nem voltunk még ilyen sokan

– adta hírül Zalából Nagy Bálint országgyűlési képviselő.

Az ország délkeleti sarka is megmozdult. Mihálffy Béla, a KDNP országgyűlési képviselője közösségi oldalán adta hírül, hogy választókerületi csapatával Szegedről és a Homokhátságról is elindultak a Békemenetre. De Magyarország észak-nyugati sarka is megmozdult: a soproni Fidesz fiatalokból álló csapata is már kora hajnalban közzétette, hogy útra készek. 

– Békemenetre fel! Minden idők legnagyobb Békemenetét nem hagyjuk ki, elindultunk Sopronból és környékéről!

 – adták hírül.

 

Budapestről is sokan mennek a Békemenetre

