Pánik Miskolcon: második világháborús gránát került elő

Második világháborús légvédelmi repeszgránát került elő Miskolcon, az Avasi lakótelep előtt – közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán csütörtökön.
Azt írták, hogy előző nap a lakótelep előtti területen, földmunkák során került elő egy 85 milliméteres, szovjet légvédelmi repeszgránát.
Az eszköz nem tartalmazott robbanóanyagot, ezért azt a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.
A tűzszerészi művelet idejére a rendőrség mintegy 200 méter hosszan lezárta a lakótelep előtti Miskolctapolcai utat.
Forrás: Illusztráció (Forrás: Facebook)