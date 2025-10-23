repeszgránátMH 1 Tűzszerész és Folyamőr EzredAvasi lakótelep

Pánik Miskolcon: második világháborús gránát került elő

Második világháborús, 85 milliméteres szovjet légvédelmi repeszgránátot találtak csütörtökön Miskolcon, az Avasi lakótelep előtti területen. Az eszközt a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, az ideiglenes tűzszerészi művelet idejére pedig lezárták a lakótelep előtti Miskolctapolcai utat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 23. 10:57
Második világháborús légvédelmi repeszgránát került elő Miskolcon, az Avasi lakótelep előtt – közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán csütörtökön.

Munkában a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred egyik tagja

Azt írták, hogy előző nap a lakótelep előtti területen, földmunkák során került elő egy 85 milliméteres, szovjet légvédelmi repeszgránát. 

Az eszköz nem tartalmazott robbanóanyagot, ezért azt a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.

A tűzszerészi művelet idejére a rendőrség mintegy 200 méter hosszan lezárta a lakótelep előtti Miskolctapolcai utat.

Forrás: Illusztráció (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

