Elszállítják a tűzszerészek a Fejér vármegyei Sárszentmihályon előkerült, második világháborús gránátokat – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezrede a Facebook-oldalán hétfőn délután.
Kiderült, mi az a robbanásveszélyes objektum, amit Sárszentmihályon találtak
Fotók is vannak.
Sárszentmihályon a Fő utca és Hársfa utca sarkán csatornaásás során kerültek elő a második világháborús, szovjet eredetű gránátok, nem kilőtt állapotban. Hozzátették: a tűzszerész járőr parancsnoka négy 76 milliméteres repeszromboló gránátot, egy 76 milliméteres páncéltörő gránátot és egy 76 milliméteres űrméret alatti páncéltörő gránátot azonosított.
További Belföld híreink
A robbanótesteket a tűzszerészek elszállítják a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére mintegy százméteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területet, ezt a zárást mostanra feloldották.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Káprázatos zöld üstökös közeledik, minden évezredben csak egyszer látni ilyet
A ritka égi jelenséget már nem sokáig csodálhatjuk.
Sötét felhők jönnek Magyarország fölé kedden
Kiadta az előrejelzést a HungaroMet.
Ilia Mihály és két kutató kapja meg először a díjat, amit Karikó Katalin alapított
Három kategóriában ítélték oda az elismerést.
Magyarország csatlakozik a legnagyobb európai szuperszámítógéphez
Korszerű AI-eszközökhöz jutnak a magyar kutatók és vállalkozások.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Káprázatos zöld üstökös közeledik, minden évezredben csak egyszer látni ilyet
A ritka égi jelenséget már nem sokáig csodálhatjuk.
Sötét felhők jönnek Magyarország fölé kedden
Kiadta az előrejelzést a HungaroMet.
Ilia Mihály és két kutató kapja meg először a díjat, amit Karikó Katalin alapított
Három kategóriában ítélték oda az elismerést.
Magyarország csatlakozik a legnagyobb európai szuperszámítógéphez
Korszerű AI-eszközökhöz jutnak a magyar kutatók és vállalkozások.