Rendkívüli

Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren – kövesse nálunk élőben!

BékemenetpatriótaOrbán Viktorszavazás

Ki nyeri a választást? – A Patrióta szavazásán hatalmas fölénnyel vezet a Fidesz

Ki fogja nyerni a választást? – ezzel a címmel indított szavazást a Patrióta YouTube-csatorna, miközben élőben közvetíti az október 23-i Békemenetet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 12:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy online szavazást indított Ki fogja nyerni a választást? címmel a Patrióta YouTube-csatorna, amely ezzel párhuzamosan élőben közvetíti az október 23-i Békemenetet, az ünnepi műsort és Orbán Viktor miniszterelnök 13 órakor kezdődő beszédét.

Képernyőkép

Az élő közvetítés kommentjében indított voksolásra sokan reagáltak: csaknem kétezer szavazat után 

a Fidesz 86 százalékkal toronymagasan vezet, míg a Tisza Párt 14 százalékot kapott.

A Patrióta élőben több ismert közéleti szereplő is megszólal, köztük Kocsis Máté, L. Simon László, Nógrádi György, Vukics Ferenc és Rákay Philip. A csatorna célja, hogy a nézők ne csak kövessék, hanem aktív résztvevői is legyenek az eseményeknek – online és a Békemeneten egyaránt.

Borítókép: Békemenet 2025 (Fotó: MTI)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square Békemenet 2025

A kiskakas is megjelent a Békemeneten

Békemenet 2025 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu