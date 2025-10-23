Ki nyeri a választást? – A Patrióta szavazásán hatalmas fölénnyel vezet a Fidesz

Egy online szavazást indított Ki fogja nyerni a választást? címmel a Patrióta YouTube-csatorna, amely ezzel párhuzamosan élőben közvetíti az október 23-i Békemenetet, az ünnepi műsort és Orbán Viktor miniszterelnök 13 órakor kezdődő beszédét.

Képernyőkép

Az élő közvetítés kommentjében indított voksolásra sokan reagáltak: csaknem kétezer szavazat után

a Fidesz 86 százalékkal toronymagasan vezet, míg a Tisza Párt 14 százalékot kapott.

A Patrióta élőben több ismert közéleti szereplő is megszólal, köztük Kocsis Máté, L. Simon László, Nógrádi György, Vukics Ferenc és Rákay Philip. A csatorna célja, hogy a nézők ne csak kövessék, hanem aktív résztvevői is legyenek az eseményeknek – online és a Békemeneten egyaránt.

Borítókép: Békemenet 2025 (Fotó: MTI)